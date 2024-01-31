Как взять спецтехнику в лизинг?
Рассказываем о преимуществах услуги для компаний и предпринимателей
31 января 2024, 20:00, ИА Амител erid: LjN8Jt327
Покупка или обновление спецтехники организаций требует довольно существенных финансовых вложений. Далеко не у всех компаний есть на это средства, поэтому организации прибегают к такой услуге, как лизинг спецтехники. Рассказываем, в чем ее основные особенности и на каких условиях ее предоставляют.
Почему лизинг может быть выгоднее и удобнее кредита?
Лизинг широко используют в бизнесе, так как он позволяет существенно сократить налоговую нагрузку. Когда компания (лизингополучатель) не может приобрести товар за полную стоимость, он получает его от лизингодателя, возмещая ему стоимость имущества, а также проценты, называемые удорожанием. В конце срока договора и после выплаты последнего платежа имущество переходит в собственность лизингополучателя.
Основные преимущества для компании, приобретающей технику в лизинг:
- минимальный список документов для оформления договора;
- возможность покупки не только новой, но и бывшей в употреблении техники;
- несложная и быстрая процедура оформления сделки;
- нет дополнительных "скрытых" платежей;
- экономия на налогообложении;
- гибкий график платежей, который можно корректировать в процессе исполнения сделки.
В отличие от кредита при лизинге не нужен залог.
Этапы оформления сделки
Процедура оформления занимает от 2 до 14 дней. Для приобретения техники в лизинг необходимо:
- Определиться с лизинговой компанией. В Москве услугу по предоставлению техники в лизинг предлагает ООО "МК Лизинг". Здесь помогут с оформлением сделки и выбором техники.
- Подать заявку и получить коммерческое предложение.
- Подготовить необходимый пакет документов.
- Получить составленный договор, изучить и подписать его.
- Оплатить первый взнос.
- Получить выбранную технику.
На что обратить внимание при покупке спецтехники в лизинг?
Необходимо внимательно изучать договор и обратить внимание на:
- удорожание – общая сумма процентов, которую необходимо выплатить по договору;
- срок – чем он больше, тем выше сумма удорожания;
- первоначальный платеж – его нужно внести сразу;
- тип платежей – могут быть равномерными или постепенно уменьшающимися;
- график платежей.
Существует три типа лизинга (возвратный, оперативный, финансовый). Чтобы подобрать оптимальный вариант, стоит заранее изучить их особенности.
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