Как взять спецтехнику в лизинг?

Рассказываем о преимуществах услуги для компаний и предпринимателей

31 января 2024, 20:00, ИА Амител erid: LjN8Jt327

Спецтехника. Договор / Фото: prostooleh / freepik.com

Покупка или обновление спецтехники организаций требует довольно существенных финансовых вложений. Далеко не у всех компаний есть на это средства, поэтому организации прибегают к такой услуге, как лизинг спецтехники . Рассказываем, в чем ее основные особенности и на каких условиях ее предоставляют.

Почему лизинг может быть выгоднее и удобнее кредита?

Лизинг широко используют в бизнесе, так как он позволяет существенно сократить налоговую нагрузку. Когда компания (лизингополучатель) не может приобрести товар за полную стоимость, он получает его от лизингодателя, возмещая ему стоимость имущества, а также проценты, называемые удорожанием. В конце срока договора и после выплаты последнего платежа имущество переходит в собственность лизингополучателя.

Основные преимущества для компании, приобретающей технику в лизинг:

минимальный список документов для оформления договора;

возможность покупки не только новой, но и бывшей в употреблении техники;

несложная и быстрая процедура оформления сделки;

нет дополнительных "скрытых" платежей;

экономия на налогообложении;

гибкий график платежей, который можно корректировать в процессе исполнения сделки.

В отличие от кредита при лизинге не нужен залог.

Этапы оформления сделки

Процедура оформления занимает от 2 до 14 дней. Для приобретения техники в лизинг необходимо:

Определиться с лизинговой компанией. В Москве услугу по предоставлению техники в лизинг предлагает ООО "МК Лизинг". Здесь помогут с оформлением сделки и выбором техники. Подать заявку и получить коммерческое предложение. Подготовить необходимый пакет документов. Получить составленный договор, изучить и подписать его. Оплатить первый взнос. Получить выбранную технику.

На что обратить внимание при покупке спецтехники в лизинг?

Необходимо внимательно изучать договор и обратить внимание на:

удорожание – общая сумма процентов, которую необходимо выплатить по договору;

общая сумма процентов, которую необходимо выплатить по договору; срок – чем он больше, тем выше сумма удорожания;

чем он больше, тем выше сумма удорожания; первоначальный платеж – его нужно внести сразу;

его нужно внести сразу; тип платежей – могут быть равномерными или постепенно уменьшающимися;

могут быть равномерными или постепенно уменьшающимися; график платежей.

Существует три типа лизинга (возвратный, оперативный, финансовый). Чтобы подобрать оптимальный вариант, стоит заранее изучить их особенности.

ООО "Фикси"

Реклама