Инструменты и расходники можно приобрести в СТРОНГ ТУЛС

15 декабря 2023, 19:00, ИА Амител erid: LjN8Jz4hN

Инструменты / Фото: pvproductions / Freepik

Инструменты и расходные материалы для них нужны всегда: и для домашнего использования, и для осуществления профессиональной деятельности. Приобрести современные модели инструментов и расходников вам предлагает интернет-магазин СТРОНГ ТУЛС. О преимуществах и ассортименте компании расскажем ниже.

О компании

Компания СТРОНГ ТУЛС занимается оптовой и розничной продажей строительного инструмента. Сотрудничество осуществляется с физическими и юридическими лицами.

В ассортименте представлена фирменная продукция известных мировых брендов: Bosch ("Бош"), Maxprospa ("Макспроспа"), Strong ("Стронг"), TRIO DIAMOND ("Трио Даймонд") и другие. Прямое сотрудничество с компаниями-изготовителями позволяет поддерживать адекватный уровень цен. При необходимости клиенты могут ознакомиться с сертификатами качества и другими подтверждающими документами.

Об ассортименте

Основной ассортимент интернет-магазина включает:

алмазный инструмент;

товары для деревообработки;

фрезы по дереву;

биты и принадлежности;

ручной инструмент;

товары для металлообработки;

абразивные материалы;

пильные и отрезные диски;

оснастка для электроинструмента;

различные аксессуары;

прочие товары.

Для оптовых покупателей действуют особо выгодные цены. Для получения прайса на электронную почту требуется пройти простую процедуру регистрации.

Преимущества сотрудничества

Преимущества СТРОНГ ТУЛС для клиентов:

быстрая доставка товаров в любой город России и страны СНГ осуществляется надежными транспортными компаниями;

гарантия на все реализуемые в интернет-магазине образцы;

регулярные акции и скидки, позволяющие сэкономить при покупке инструмента и расходных материалов;

широчайший ассортимент и доступные цены;

выгодные условия сотрудничества для постоянных клиентов;

ассортимент постоянно пополняется, в том числе лучшими мировыми новинками;

профессиональные консультанты помогут определиться с выбором товара.

Физические и юридические лица могут воспользоваться любыми удобными способами оплаты и оперативно получить необходимую документацию.

Реквизиты компании, осуществляющей интернет-продажу: ООО "ДОЙЧЕ МАРКЕТ"; Юридический адрес: 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, 31, стр. 1, этаж 2, пом. V, комната 48В; 48Г; ОГРН: 1187746159941

ООО "Фикси"

Реклама