Как взять все необходимые строительные инструменты в одном месте
Инструменты и расходники можно приобрести в СТРОНГ ТУЛС
15 декабря 2023, 19:00, ИА Амител erid: LjN8Jz4hN
Инструменты и расходные материалы для них нужны всегда: и для домашнего использования, и для осуществления профессиональной деятельности. Приобрести современные модели инструментов и расходников вам предлагает интернет-магазин СТРОНГ ТУЛС. О преимуществах и ассортименте компании расскажем ниже.
О компании
Компания СТРОНГ ТУЛС занимается оптовой и розничной продажей строительного инструмента. Сотрудничество осуществляется с физическими и юридическими лицами.
В ассортименте представлена фирменная продукция известных мировых брендов: Bosch ("Бош"), Maxprospa ("Макспроспа"), Strong ("Стронг"), TRIO DIAMOND ("Трио Даймонд") и другие. Прямое сотрудничество с компаниями-изготовителями позволяет поддерживать адекватный уровень цен. При необходимости клиенты могут ознакомиться с сертификатами качества и другими подтверждающими документами.
Об ассортименте
Основной ассортимент интернет-магазина включает:
- алмазный инструмент;
- товары для деревообработки;
- фрезы по дереву;
- биты и принадлежности;
- ручной инструмент;
- товары для металлообработки;
- абразивные материалы;
- пильные и отрезные диски;
- оснастка для электроинструмента;
- различные аксессуары;
- прочие товары.
Для оптовых покупателей действуют особо выгодные цены. Для получения прайса на электронную почту требуется пройти простую процедуру регистрации.
Преимущества сотрудничества
Преимущества СТРОНГ ТУЛС для клиентов:
- быстрая доставка товаров в любой город России и страны СНГ осуществляется надежными транспортными компаниями;
- гарантия на все реализуемые в интернет-магазине образцы;
- регулярные акции и скидки, позволяющие сэкономить при покупке инструмента и расходных материалов;
- широчайший ассортимент и доступные цены;
- выгодные условия сотрудничества для постоянных клиентов;
- ассортимент постоянно пополняется, в том числе лучшими мировыми новинками;
- профессиональные консультанты помогут определиться с выбором товара.
Физические и юридические лица могут воспользоваться любыми удобными способами оплаты и оперативно получить необходимую документацию.
Реквизиты компании, осуществляющей интернет-продажу: ООО "ДОЙЧЕ МАРКЕТ"; Юридический адрес: 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, 31, стр. 1, этаж 2, пом. V, комната 48В; 48Г; ОГРН: 1187746159941
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