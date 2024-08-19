Как зафиксировать низкую ставку по кредиту?

Оформить такой кредит можно в банке "Левобережный"

19 августа 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KPtm8

Отпуск. Семья / Фото: senivpetro / ru.freepik.com

Сибиряки могут оформить кредит на любые цели в банке "Левобережный" и зафиксировать низкую ставку. Кредит от 5 тысяч до 2 млн рублей на срок от полугода до пяти лет предоставляется жителям Сибири в возрасте от 18 до 72 лет. Ставка рассчитывается индивидуально и устанавливается на весь срок кредитования.

"Ближе к началу сентября возрастает потребность в расходах на подготовку детей к школе и незапланированные траты после летних отпусков. По нашей статистике, в августе-сентябре интерес к кредитам на суммы до 250 тысяч рублей увеличивается в среднем на 25 %, поэтому в 2024 году мы решили фиксировать низкие ставки по кредитам на любые суммы", – прокомментировала заместитель генерального директора Банка "Левобережный" Дина Павлова,

Оформите заявку на сайте или в любом офисе банка на комфортных условиях: выберите удобную дату платежа и срок кредита, а полученные деньги используйте на любые цели – путешествия и отпуск, покупку подарков и развлечений, оплату медицинских услуг и лечения. Деньги можно потратить на всё, о чем мечтаете и что давно хотите купить. Теперь вам хватит даже на незапланированные, но очень нужные покупки.

Для клиентов, получающих заработную плату через Банк "Левобережный" или имеющих учетную запись на "Госуслугах" для оформления кредита достаточно всего двух документов:

паспорт;

документ на выбор (СНИЛС, загранпаспорт, водительское или пенсионное удостоверение, справка из ПФР о страховом стаже).

Если у вас есть кредиты в других банках, вы можете их рефинансировать, снизив ставку или уменьшив срок.

Позвольте себе реализовать свои цели с потребительским кредитом от Банка "Левобережный". Подайте заявку прямо сейчас любым удобным способом – на сайте или в любом офисе банка. На все вопросы специалисты банка ответят по бесплатному номеру 8-800-3333-555.

*Период проведения акции "Кредит на любые цели Акционный" с 06.08.2024 по 17.10.2024 включительно: ПСК 21,82% – 29,947%, ставка от 13,5% до 28,9% годовых определяется для каждого заёмщика индивидуально. 13,5 % годовых – при подключении дополнительной услуги финансовая защита жизни и здоровья, без дополнительной услуги – 28,9% годовых. Ставка действительна на весь срок кредитования. Неустойка за просрочку платежа – 0,05 % за каждый день просрочки (в зависимости от оформленного продукта). Сумма кредита – от 5 тыс. до 2 млн ₽. Срок кредита – от 6 мес. до 5 лет. Подробнее на nskbl.ru. Банк "Левобережный" оставляет за собой исключительное право на изменение срока действия предложения, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на nskbl.ru.

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России № 1343

Реклама