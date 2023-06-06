Как заказать аренду кранов, автовышек и спецтехники в Алтайском крае
Арендовать такую технику намного дешевле, чем покупать
06 июня 2023, 17:15, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpmgLBzx
Покупка спецтехники – дело затратное, и доступно оно далеко не всем компаниям. Кроме того, не всегда такие расходы оправданы, ведь автовышка или экскаватор могут понадобиться только на один или несколько дней. В этом случае на помощь приходят специализированные компании, предоставляющие транспорт в аренду. Как заказать кран или другую спецтехнику для выполнения работ на вашем объекте, расскажем ниже.
Пример работы арендованного автокрана Liebherr* на видео:
Преимущества аренды спецтехники
Главное преимущество – нет необходимости приобретать технику в собственность, а также тратить огромные суммы на её обслуживание, заработную плату водителя и прочие сопутствующие расходы. Но есть и другие плюсы:
- опытный водитель выполнит все необходимые работы, вне зависимости от сложности поставленной задачи;
- арендовать транспорт можно в любое время, включая выходные и праздничные дни;
- спецтехнику на объект доставляет арендодатель, то есть заказчику не нужно решать этот вопрос самостоятельно;
- между сторонами заключается официальный договор, являющийся гарантией выполнения всех условий соглашения;
- возможность получить необходимую единицу техники быстро и без задержек, на требуемом именно вам этапе выполнения работ;
- возможность подобрать узкоспециализированный транспорт под решение конкретных задач.
В Москве и области свои услуги по предоставлению техники в аренду предлагает компания www.MosSpecStroy.ru. Также возможна доставка транспорта в другие регионы России.
Какую технику можно взять в аренду?
Услуги специализированного строительного парка позволяют взять в аренду следующие виды техники:
- краны подъёмные. Грузоподъемность может быть и небольшой (25-50 тонн) и более внушительной (до 500 тонн и выше);
- автовышки;
- краны гусеничные;
- бульдозеры;
- ямобуры;
- самосвалы;
- экскаваторы;
- низкорамные тралы;
- вибропогружатели.
Специалисты компании дадут бесплатные профессиональные консультации по подбору спецтранспорта. Например, выбирая гусеничные краны в аренду, важно учитывать грузоподъёмность, высоту вышки и высоту наклона.
Также в компании MosSpecStroy.ru можно заказать подъём и перевозку с места на место хозяйственных бытовок, погрузку/разгрузку краном, рытьё котлованов и траншей, шпунтирование котлованов, снос домов и строений.
*Liebherr ("Либхер"), MosSpecStroy.ru ("МосСпецСтрой.ру")
ООО "МосСпецСтрой"
15:51:45 07-06-2023
Дай ка я закажу на стройку в Топчихе пару бульдозеров да кран на 32тн. из Москвы))) Вообще актуально, а то раньше думал где же мне заказать, а оказывается в Москве есть, буквально рядом, всего то несколько тысяч км. и 4 часовых пояса!)))
14:52:56 09-06-2023
Если бы ты читал внимательнее и открыл сайт, то увидели бы, что они доставляют оборудование бесплатно по всей территории РФ.