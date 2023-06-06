Как заказать аренду кранов, автовышек и спецтехники в Алтайском крае

Арендовать такую технику намного дешевле, чем покупать

06 июня 2023, 17:15, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpmgLBzx

Автокран / onlyyouqj / Freepik

Покупка спецтехники – дело затратное, и доступно оно далеко не всем компаниям. Кроме того, не всегда такие расходы оправданы, ведь автовышка или экскаватор могут понадобиться только на один или несколько дней. В этом случае на помощь приходят специализированные компании, предоставляющие транспорт в аренду. Как заказать кран или другую спецтехнику для выполнения работ на вашем объекте, расскажем ниже.

Пример работы арендованного автокрана Liebherr* на видео:

Преимущества аренды спецтехники

Главное преимущество – нет необходимости приобретать технику в собственность, а также тратить огромные суммы на её обслуживание, заработную плату водителя и прочие сопутствующие расходы. Но есть и другие плюсы:

опытный водитель выполнит все необходимые работы, вне зависимости от сложности поставленной задачи;

арендовать транспорт можно в любое время, включая выходные и праздничные дни;

спецтехнику на объект доставляет арендодатель, то есть заказчику не нужно решать этот вопрос самостоятельно;

между сторонами заключается официальный договор, являющийся гарантией выполнения всех условий соглашения;

возможность получить необходимую единицу техники быстро и без задержек, на требуемом именно вам этапе выполнения работ;

возможность подобрать узкоспециализированный транспорт под решение конкретных задач.

В Москве и области свои услуги по предоставлению техники в аренду предлагает компания www.MosSpecStroy.ru. Также возможна доставка транспорта в другие регионы России.

Какую технику можно взять в аренду?

Услуги специализированного строительного парка позволяют взять в аренду следующие виды техники:

краны подъёмные. Грузоподъемность может быть и небольшой (25-50 тонн) и более внушительной (до 500 тонн и выше);

автовышки;

краны гусеничные;

бульдозеры;

ямобуры;

самосвалы;

экскаваторы;

низкорамные тралы;

вибропогружатели.

Специалисты компании дадут бесплатные профессиональные консультации по подбору спецтранспорта. Например, выбирая гусеничные краны в аренду, важно учитывать грузоподъёмность, высоту вышки и высоту наклона.

Также в компании MosSpecStroy.ru можно заказать подъём и перевозку с места на место хозяйственных бытовок, погрузку/разгрузку краном, рытьё котлованов и траншей, шпунтирование котлованов, снос домов и строений.

*Liebherr ("Либхер"), MosSpecStroy.ru ("МосСпецСтрой.ру")

ООО "МосСпецСтрой"

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