Эксперт рассказала, что необходимо сделать, чтобы спасти будущий урожай

27 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Заморозки / Изображение сгенерировано DALL-E

Май 2025 года в Алтайском крае выдался аномально теплым: большая часть плодовых деревьев успела отцвести, и на ветках появилась завязь. Многие огородники в надежде, что наступило лето, поспешили сделать грядки и высадить в открытый грунт рассаду. Однако погода решила взять свое: теперь синоптики прогнозируют заморозки до -6 градусов и мокрый снег. Как защитить растения от надвигающихся холодов и спасти урожай, amic.ru рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры ботаники АГАУ Татьяна Кузнецова.

Чем опасны возвратные заморозки?

Возвратные заморозки для Алтайского края в конце мая – первых числах июня не редкость. Однако от этого не легче: похолодание может существенно снизить урожайность или вообще уничтожить растения. Теплолюбивые томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыква и свекла погибают уже при -1 градусе, отмечает Татьяна Кузнецова. Капуста, чеснок, многолетний лук, морковь, сельдерей способны пережить заморозки до -4 градусов.

Такое похолодание выдерживают также яблони, груши и черноплодная рябина, адаптированные к суровому климату Западной Сибири, говорит ученый. По ее словам, своевременно принятые меры по защите растений дают шансы на хороший урожай.

"В этом году растения проснулись раньше обычного и раньше отцвели. А завязь менее устойчива к заморозкам, чем сами цветочки, температура -1 градус для нее критическая. Поэтому садоводам нужно предпринять всевозможные меры для защиты урожая. Высокие шансы у сортов и гибридов, которые адаптированы к сибирскому климату. Из плодовых культур у нас чаще всего страдают из-за возвратных заморозков более теплолюбивые вишня и слива, потому что мороз поражает их на этапе цветения. Но сейчас и они уже с маленькими плодиками, поэтому будем надеяться, что при должном укрытии хотя бы часть их урожая все-таки сохранится", – говорит Кузнецова.

Как защитить от заморозков садовые деревья?

Дымление – отличный способ не дать холоду опуститься на землю. В металлических бочках опытные садоводы разводят огонь, потом накидывают в них зеленые листья и траву. Важно, чтобы не было открытого горения, особенно при противопожарном режиме. Тем более что спасти от понижения температуры может именно дым, отмечает Татьяна Кузнецова.

Еще один проверенный способ – дождевание. Для этого с вечера нужно организовать мелкокапельный полив, а когда вода кристаллизуется, она выделяет тепло, и цветки остаются живыми даже при минусовой температуре.

"Поливать нужно периодически, после того как температура опустится до нуля градусов. После такого душа образуется ледяная корочка, которая потом растает, обеспечив паровую защиту от холода", – говорит кандидат сельскохозяйственных наук.

Некоторые садоводы также накрывают деревья нетканым материалом, например, лутрасилом или спанбондом. Однако такой вариант подойдет, если саженцы еще не слишком высокие.

Универсальным методом считается мульчирование, которое помогает закрыть корни деревьев, а особенно прививку, которая у плодовых всегда находится в почве. Для этого используют измельченную солому, траву или торф.

"Перед заморозками засыпьте и обильно полейте приствольные круги водой. Влага в почве помогает удерживать тепло и замедляет охлаждение", – объясняет эксперт.

Как защитить посадки от заморозков?

Лучший способ защиты овощей, которые уже высажены в открытый грунт, – организовать для них укрытие из нетканых материалов. В народе широко применяют лутрасил и спанбонд. Подойдет изоспан промаркированный литерой А, который применяют при строительстве домов. Он тоже хорошо зарекомендовал себя, рассказывает Татьяна Кузнецова.

"Для создания укрытия нужно установить дуги, чтобы соорудить парник. Для небольших растений можно использовать пластиковые бутылки с отрезанным дном или ведра. Сверху можно накинуть старые одеяла или куртки – так защитите рассаду от холода и ветра. Если специального материала нет, для одиночных растений можно применять подручные средства: картонные коробки или бумажные пакеты", – советует Кузнецова.

Эксперт также рекомендует провести мульчирование и подкормить растения биостимуляторами, которые повышают их иммунитет. Опрыскивание листьев раствором калийно-фосфорных удобрений помогает клеткам лучше переносить стресс и снижает риск повреждений. Например, "Эпин-Экстра", "Циркон", борная кислота, "Фитоспорин-М". При этом важно строго соблюдать дозировку, указанную на упаковке.