Как жителю Алтайского края списать долги бесплатно
Есть компания, которая поможет сделать это за свой счет
21 июня 2023, 12:28, ИА Амител Kra23jnp9
Совсем недавно по регионам России стали запускать социальный проект "Бесплатное банкротство", чтобы помочь в решении финансовых проблем тем, кто в этом действительно нуждается и не имеет возможности самостоятельно оплатить услуги компаний по процедуре банкротства.
Алтайский край занимает 70-е место в рейтинге регионов России по закредитованности населения в 2023 году. Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека превышает 282 тыс. рублей. При этом число выданных кредитов растет.
И это требует усиленной защиты прав заемщиков, поскольку финансовые институты находятся в погоне за прибылью. Бывает, что некоторые банки дополнительно взыскивают с граждан по уже уплаченным суммам основного долга проценты за период, когда долг уже был взыскан или фактически погашен. В такой ситуации малообеспеченному гражданину проще признать свою финансовую несостоятельность.
Когда речь идет о крупных задолженностях, необходимо понимать, какие права и обязанности устанавливает закон для банкрота – право на списание долгов регулируется Федеральным законом о банкротстве физлиц, точнее главой X ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)".
Гражданин, оказавшийся в трудном финансовом положении, может получить от юридической службы "Единый Центр Защиты" бесплатную помощь с процедурой банкротства, за счет средств компании.
На такую квоту от компании могут рассчитывать пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки, малоимущие и другие граждане из социально незащищенных групп; граждане, которые имеют доход не выше прожиточного минимума, установленного по региону; граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию по независящим от них причинам.
Правом на бесплатное социальное банкротство от компании могут воспользоваться жители, которые:
- имеют долговые обязательства перед банками, МФО и третьими лицами (за исключением долгов, не подлежащих списанию по закону);
- не имеют в собственности движимого и недвижимого имущества (за исключением единственного жилья без ипотеки), а также не проводили операций по реализации такого имущества в последние три года;
- не имеют неснятой или непогашенной судимости в сфере экономических преступлений;
- не проходили в последние пять лет процедуру реализации имущества или у которых не прекращалось производство по делу о банкротстве в ходе такой процедуры.
Компания оказывает следующие услуги в рамках заключаемого с клиентом договора:
- консультация по первичным документам заказчика;
- правовой анализ документов заказчика (ФПА);
- сбор пакета документов (кроме тех, которые имеются лично у заказчика, или их получение требует его личного участия);
- подготовка заявления о признании гражданина банкротом;
- предоставление рекомендаций по выбору финансового управляющего;
- подготовка списка кредиторов;
- переговоры с кредиторами;
- подготовка списка имущества должника;
- подготовка необходимых приложений к заявлению о признании гражданина банкротом;
- направление копий заявления о признании банкротом с приложениями всем кредиторам (взыскателям) заказчика;
- направление заявления с приложениями о признании гражданина банкротом в суд в соответствии с условиями договора;
- сопровождение в суде до признания заказчика банкротом и введение в отношении него любой из процедур согласно ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";
- сопровождение заказчика в суде после признания последнего банкротом в течение всего периода рассмотрения дела Арбитражным судом (например, мониторинг сайта суда, взаимодействие с ФУ (при необходимости)).
В рамках социального проекта "Бесплатное банкротство" компания готова помочь в решении финансовых проблем тем, кто в этом действительно нуждается и не имеет возможности самостоятельно оплатить услуги. Для них стоимость услуги составит 0 рублей.
Подать заявку на социальный проект "Бесплатное банкротство" можно по ссылке "получить квоту". Или по номеру +7 385 223 0034.
На основании ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и положения Компании "ЕЦЗ" "Социальное банкротство". Не распространяется на обязательные расходы в процедуре. Не оферта. Срок реализации проекта: 11.01.2023 - 31.12.2023 г.
ИП Окань Максим ВладимировичРеклама
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