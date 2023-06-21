Есть компания, которая поможет сделать это за свой счет

21 июня 2023, 12:28, ИА Амител Kra23jnp9

Кредит / Фото: freepik.com

Совсем недавно по регионам России стали запускать социальный проект "Бесплатное банкротство", чтобы помочь в решении финансовых проблем тем, кто в этом действительно нуждается и не имеет возможности самостоятельно оплатить услуги компаний по процедуре банкротства.

Алтайский край занимает 70-е место в рейтинге регионов России по закредитованности населения в 2023 году. Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека превышает 282 тыс. рублей. При этом число выданных кредитов растет.

И это требует усиленной защиты прав заемщиков, поскольку финансовые институты находятся в погоне за прибылью. Бывает, что некоторые банки дополнительно взыскивают с граждан по уже уплаченным суммам основного долга проценты за период, когда долг уже был взыскан или фактически погашен. В такой ситуации малообеспеченному гражданину проще признать свою финансовую несостоятельность.

Когда речь идет о крупных задолженностях, необходимо понимать, какие права и обязанности устанавливает закон для банкрота – право на списание долгов регулируется Федеральным законом о банкротстве физлиц, точнее главой X ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)".

Гражданин, оказавшийся в трудном финансовом положении, может получить от юридической службы "Единый Центр Защиты" бесплатную помощь с процедурой банкротства, за счет средств компании.

На такую квоту от компании могут рассчитывать пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки, малоимущие и другие граждане из социально незащищенных групп; граждане, которые имеют доход не выше прожиточного минимума, установленного по региону; граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию по независящим от них причинам.

Правом на бесплатное социальное банкротство от компании могут воспользоваться жители, которые:

имеют долговые обязательства перед банками, МФО и третьими лицами (за исключением долгов, не подлежащих списанию по закону);

не имеют в собственности движимого и недвижимого имущества (за исключением единственного жилья без ипотеки), а также не проводили операций по реализации такого имущества в последние три года;

не имеют неснятой или непогашенной судимости в сфере экономических преступлений;

не проходили в последние пять лет процедуру реализации имущества или у которых не прекращалось производство по делу о банкротстве в ходе такой процедуры.

Компания оказывает следующие услуги в рамках заключаемого с клиентом договора:

консультация по первичным документам заказчика;

правовой анализ документов заказчика (ФПА);

сбор пакета документов (кроме тех, которые имеются лично у заказчика, или их получение требует его личного участия);

подготовка заявления о признании гражданина банкротом;

предоставление рекомендаций по выбору финансового управляющего;

подготовка списка кредиторов;

переговоры с кредиторами;

подготовка списка имущества должника;

подготовка необходимых приложений к заявлению о признании гражданина банкротом;

направление копий заявления о признании банкротом с приложениями всем кредиторам (взыскателям) заказчика;

направление заявления с приложениями о признании гражданина банкротом в суд в соответствии с условиями договора;

сопровождение в суде до признания заказчика банкротом и введение в отношении него любой из процедур согласно ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

сопровождение заказчика в суде после признания последнего банкротом в течение всего периода рассмотрения дела Арбитражным судом (например, мониторинг сайта суда, взаимодействие с ФУ (при необходимости)).

В рамках социального проекта "Бесплатное банкротство" компания готова помочь в решении финансовых проблем тем, кто в этом действительно нуждается и не имеет возможности самостоятельно оплатить услуги. Для них стоимость услуги составит 0 рублей.

Подать заявку на социальный проект "Бесплатное банкротство" можно по ссылке "получить квоту". Или по номеру +7 385 223 0034.

На основании ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и положения Компании "ЕЦЗ" "Социальное банкротство". Не распространяется на обязательные расходы в процедуре. Не оферта. Срок реализации проекта: 11.01.2023 - 31.12.2023 г.

ИП Окань Максим Владимирович

Реклама