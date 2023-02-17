Как живёт алтайское отделение партии "Яблоко" после смены руководства?

В конце ноября 2022 года главой реготделения стал Андрей Ткаченко

17 февраля 2023, 07:34, ИА Амител

Актив партии "Яблоко"/ Фото: сообщество "Молодёжное Яблоко / Алтайский край" во "ВКонтакте"

Алтайское отделение либеральной оппозиционной партии "Яблоко" намерено поучаствовать в губернаторских выборах 2023 года. Несмотря на отказ "Яблока" от муниципальной кампании в Барнауле и крае в 2022 году, партия всё ещё функционирует, не ушла в "подполье" и имеет планы на будущее. 26 ноября 2022 года там сменилось руководство. Прошлый глава региональной ячейки Александр Гончаренко уехал в Германию, вместо него выбрали Андрея Ткаченко. Он рассказал amic.ru, как сейчас живёт партия и какие у неё планы.

Куда исчез Гончаренко?

Смена руководства партии в ноябре 2022 года произошла "в связи с вынужденным отъездом главы отделения", отметил Андрей Ткаченко. Предыдущий руководитель Александр Гончаренко уехал в Германию, но членом партии всё ещё остаётся. Сейчас он не занимает никаких должностей в алтайском отделении "Яблока", но периодически консультирует бывших коллег, пояснил Ткаченко.

Партия в Алтайском крае ещё работает?

Да. После смены руководства в партии заработала общественная приёмная, которая закрывалась в 2022 году. Кроме того, в офисе на ул. Молодёжной снова открылась юридическая консультация "Яблоко", рассказал глава реготделения.

Сейчас партия пытается добиться разблокировки сайта, доступ к которому Роскомнадзор закрыл в 2022 году. Если этого сделать не получится, то "яблочники" намерены создать другой сайт.

По словам Андрея Ткаченко, в реготделении партии сохранился основной костяк, готовый и дальше продолжать легальную политическую деятельность.

"Костяк обновился, помолодел, есть новые идеи, они хорошие. Конечно, где-то четыре человека уехали. Но это выбор каждого – кто-то уехал, кто-то остался. Уезжали люди в основном из-за прессинга, который на них оказывали. Кого-то из общежития в декабре даже вытаскивали в одних трусах и везли в полицию, людям подобное надоело", – рассказал руководитель алтайского "Яблока".

Андрей Ткаченко / Фото: со страницы Андрея Ткаченко во "ВКонтакте"

Какие планы у "яблочников"?

В первую очередь "Яблоко" планирует участвовать в выборах, рассказывает Андрей Ткаченко. Причём уже в 2023 году они намерены выдвинуть своего кандидата на губернаторскую кампанию.

"Обязательно хотим участвовать в выборах. Иначе зачем нужна партия? Если избиратель разделяет нашу точку зрения, у него должна быть возможность проголосовать. Мы абсолютно легальные, наша работа – выдвигать кандидатов. Выборы в гордуму в 2022 году мы пропустили, потому что у нас физически не было руководителя, документы не могли подписать. Кроме того, потенциальные кандидаты опасались идти по нашей повестке и получать крупные штрафы", – поделился Андрей Ткаченко.

Помимо прочего, алтайское "Яблоко" планирует организовать несколько публичных акций, чтобы рассказать о своей деятельности. Но пока мероприятия им не согласовывают, сказал Андрей Ткаченко.

Поэтому сейчас члены партии ограничиваются только вечерами, на которых неравнодушные люди пишут письма попавшим в тюрьму политическим активистам, отметил Ткаченко.

А шансы у "Яблока" есть?

Вряд ли. Последней избирательной кампанией в Алтайском крае для "Яблока" стали выборы в АКЗС в 2021 году. Тогда партия получила 12,1 тысячи голосов (или 1,71%) и не забрала ни одно место в региональном парламенте.

На прошлых губернаторских выборах в 2018 году партия пыталась выдвигать в качестве кандидата активиста Виктора Рау. Но он не прошёл муниципальный фильтр и выбыл из избирательной кампании.

Напомним, что в 2022 году алтайское реготделение партии "Яблоко" отказалось участвовать в муниципальных выборах. Дискуссия об участии в осенней кампании шла, даже готовились предварительные списки кандидатов. Однако от планов отказались из-за судов против нескольких активистов (по статье о дискредитации ВС РФ), блокировки сайта и необходимости сбора подписей от выдвинутых кандидатов.

До этого у алтайского "Яблока" заблокировали сайт, главу партии Александра Гончаренко оштрафовали на 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации ВС РФ. Поводом для штрафа стала публикация на сайте "Яблока", в которой оппозиционный политик выступил против СВО.