Нормальные люди. Откуда берется эпилепсия, можно ли ее вылечить и как с ней жить

Впервые эпилепсия может проявиться в любом возрасте, но чаще всего в детском и пожилом

26 марта 2024, 13:15, ИА Амител

26 марта в мире отмечают день эпилепсии. Это болезнь, которая может начаться в любом возрасте. И страховку от нее не купить. Многие при упоминании эпилепсии, наверняка, представят припадок с конвульсиями и пеной у рта, хотя часто болезнь протекает с минимальными внешними проявлениями или совсем без них. Эпилепсией страдали многие талантливые люди. Например, Федор Достоевский и Элтон Джон. Эпилептолог барнаульской "Эпи-Клиники" Елена Азарова рассказала, что это за болезнь и как она протекает.

Ни с того, ни с сего

Эпилепсия - заболевание головного мозга. Основной ее симптом – повторные непровоцируемые эпилептические приступы, которые внезапно возникают из-за чрезмерной электрической активности клеток коры головного мозга.

При этом стрессы, панические атаки, нарушения сна, прием алкоголем и энергетиков, гаджеты, ритмичная фотостимуляция в быту (мелькания на экране телевизора или гаджета, световые вспышки) не могут быть причиной эпилепсии, но эти факторы могут провоцировать эпилептические приступы у людей с некоторыми формами этого заболеванием, поясняет врач.

Такая разная эпилепсия

Форм эпилепсии много - разобраться в специфике заболевания под силу лишь специалисту. Течение болезни всегда зависит от причины и адекватного лечения. Для общего понимания этого вопроса можно разделить все эпилепсии в зависимости от причины на 2 группы:

1 группа — генетические эпилепсии. Впервые проявляются в детстве. Бывают доброкачественными и злокачественными. "Доброкачественное течение обусловлено возрастзависимым нарушением электрической активности в незрелом мозге. Такие эпилепсии в большинстве своем хорошо лечатся и имеют высокий процент выздоровления уже к подростковому возрасту". - успокаивает врач.

Злокачественное течение генетических эпилепсий связано с мутациями в генах. Такие эпилепсии сложно поддаются терапии. Часто приводят к инвалидности и ограниченной социализации. "Генетические эпилепсии могут передаваться по наследству, но это нечастые случаи. Лечатся в основном антиэпилептическими препаратами. При некоторых известных генетических эпилептических синдромах со злокачественным течением бывает эффективна кетогенная диета. Хирургия же в этой группе применяется исключительно редко", - говорит врач.

​​​​​​2 группа — структурные эпилепсии. Могут впервые проявиться в любом возрасте.

"Возникают в следствие наличия структурных дефектов преимущественно в ограниченном участке мозга. Изменения в мозге могут быть врожденными и приобретенными. Врожденные изменения (чаще это корковые пороки развития мозга) приводят к дебюту эпилепсии в младенческом и детском возрасте, хотя в ряде случаев могут проявляться уже с рождения или во взрослом возрасте. В моей практике был случай дебюта эпилепсии с врожденной фокальной кортикальной дисплазией у мужчины в возрасте 38 лет. Врожденная структурная патология часто приводит к злокачественному течению эпилепсии, которое сложно поддается лечению препаратами и может приводить к расстройствам развития ребенка. В таких случаях важно как можно быстро правильно подобрать терапию и взять контроль над приступами. В случае неэффективности препаратов, обязательно нужно рассмотреть возможность у такого ребенка хирургического лечения", - рассказала врач.

Приобретенные структурные дефекты возникают в следствии мозговых катастроф в любом возрасте — часто это последствия инсультов, тяжелых травм, инфекций и роста некоторых опухолей мозга. Изменение электрической активности в поврежденных участках мозга приводят к приступам. Характер приступа зависит от той зоны, где начинается перевозбуждение клеток.

"Например, если возбуждается зона, отвечающая за движения правой руки, то проявлением приступа будет судорога в этой руке; если в зоне, отвечающей за воспроизведение речи, последует приступ с арестом речи (при этом человек может быть в полном сознании, но сказать внятно ничего не сможет в течение нескольких секунд). Если тормозная система мозга сработает в ответ на возбуждение хорошо, то локальный приступ быстро самостоятельно закончится, если плохо, то патологическое возбуждение быстро распространится по структурам всего мозга и возникнет развернутый типичный приступ с судорогами во всем теле. Основное лечение при структурных эпилепсиях с приобретенным структурным дефектом мозга — медикаментозное, в ряде случаев применяется хирургия" - объясняет врач.

Лечится ли эпилепсия

В 70% случаев адекватной терапии заболевание поддается лечению, приступы сокращаются, облегчаются и проходят полностью.

В случаях неэффективности терапии невролог-эпилептолог должен направить такого пациента в ближайший Федеральный Центр нейрохирургии для диагностики и хирургического лечения эпилепсии. Часто в таких случаях хирургия помогает кардинально. Удалив причину эпилепсии, от приступов можно полностью избавиться.

Вопрос возможности оперативного лечения всегда решается только специалистами Федеральных нейрохирургических центров, которые имеют опыт хирургической диагностики и лечения эпилепсии, подчеркивает врач.

Как помочь человеку во время эпилептического приступа:

1. По возможности смягчите падение, придержав человека.

2. Если он уже упал, поверните его на бок, положите под голову/ тело что-нибудь мягкое для смягчения трения и ударов от судорог – подойдет даже свернутая одежда или сумка.

3. Чтобы сохранить это положение, без усилий придерживайте человека за плечо до окончания судорог.

4. При активном отделении слюны, пены, крови изо рта (часто этих проявлений нет), вытирайте отделяемое салфеткой.

5. Не пытайтесь разжать сжатые в судороге челюсти руками, палками, ложками и т.д. – вы можете травмировать человеку ротовую полость и зубы.

6. После неосознанных приступов, особенно судорог, отмечается более-менее выраженный период общей заторможенности (человек не может ответить на вопросы адекватно, не понимает где он и что произошло) - дайте человеку поспать. Такой сон может длиться от 10 минут до нескольких часов. Сон восстановит активность и осознанность.

7. Если приступ самостоятельно не проходит более 5-7 минут и/ или вскоре повторяется, вызывайте скорую помощь.

Куда обращаться, если появились симптомы эпилепсии?

К неврологу с опытом лечения эпилепсии или, если есть возможность, неврологу-эпилептологу. Так называют себя специалисты, прошедшие специальные курсы и имеющие большой опыт диагностики и лечения людей с эпилепсиями.

Нормальные люди

Раньше в обществе побаивались больных с эпилепсией, не понимали, как им помочь. Сейчас ситуация изменилась, рассказывает врач:

"Когда я только начинала работать 20 лет назад, то во многие школы и детские сады детей с эпилепсией не брали, боялись их и отказывали, настоятельно предлагалось обучение на дому. Чтобы добиться разрешения, родителям приходилось обивать пороги медицинских и образовательных учреждений со сбором разных справок и заключений специалистов для допуска. Сейчас по другому, если заболевание контролируется терапией, то спектр ограничений минимальный".

Только в периоды обострений и приступов предлагают индивидуальный подход к обучению. Однако, есть некоторые ограничения. Сюда попадает занятие некоторыми видами профессионального спорта. Любительский спорт - разрешен, но тут тренер должен знать диагноз и дать согласие на разработку индивидуального плана занятий с таким ребенком и повышенное наблюдение за ним.

Можно заниматься и плаванием. Но важно, чтобы рядом был кто-то близкий, который будет наблюдать за таким пловцом. Ведь в случае неосознанного приступа человек может утонуть.

Для взрослых также существуют некоторые ограничения по работам, связанным с собственной безопасностью или безопасностью других людей.

Лицам, страдающим эпилепсией, на территории РФ не разрешается водить транспорт.

Врач также отметила, что распространенность заболевания эпилепсией высокая: 50 миллионов человек в мире живут с этой патологией.