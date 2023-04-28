Похолодание начнётся в регионе с 30 апреля

28 апреля 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Кратковременные дожди, местами с грозами, и усиление ветра до 15-20 метров в секунду передают синоптики в Алтайском крае 29 и 30 апреля. В субботу ночью столбики термометров покажут +9...+14°С, а днём воздух ещё прогреется до +15+20°С, по югу – до 26 градусов тепла. Об этом amic.ru рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Но уже в ночь на воскресенье ощутимо похолодает: от -3 до +8°С, и только по югу будет чуть теплее. Днём ожидается +8...+13°С. А в период с 1 по 3 мая с затоком холодного арктического воздуха преобладающие температуры ночью составят 0...-5°С, днём +5...+10°С", – сообщила Кобякова.

Постепенное потепление в регионе начнётся со второй половины следующей недели. К 6 мая ночью ожидается уже +2...+7°С, а днём – от +14 до +20.