Какая погода будет в Алтайском крае на майских праздниках 2024?
9 и 10 мая, по прогнозам синоптиков, будет по-летнему тепло, а с субботы начнется похолодание
08 мая 2024, 14:15, ИА Амител
Спокойную, довольно теплую и без осадков погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в День Победы, 9 мая. Ночью в регионе будет от +2 до +7°С, а днем воздух прогреется от +23 до +28°С. Самым теплым на вторых майских праздниках станет 10 мая: ночью на большей части территории ожидается +9...+14°С, а днем – от +25 до +31°С. А уже в субботу придет небольшое похолодание и погода начнет портиться, об этом amic.ru рассказали в алтайском ЦГМС.
"В ночь на 11 мая столбики термометров опустятся до +9...+14°С, а в ночь на 12 мая похолодает до +1...+6°С. Днем в субботу температура будет колебаться от +17 до +22 градусов, а в воскресенье ожидается от +14 до +19°С. При этом 11 мая в регионе пройдут дожди, будут они и в Барнауле. Местами осадки будут сопровождаться грозами", – сообщили в региональном Гидрометцентре.
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