9 и 10 мая, по прогнозам синоптиков, будет по-летнему тепло, а с субботы начнется похолодание

08 мая 2024, 14:15, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: из архива amic.ru

Спокойную, довольно теплую и без осадков погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в День Победы, 9 мая. Ночью в регионе будет от +2 до +7°С, а днем воздух прогреется от +23 до +28°С. Самым теплым на вторых майских праздниках станет 10 мая: ночью на большей части территории ожидается +9...+14°С, а днем – от +25 до +31°С. А уже в субботу придет небольшое похолодание и погода начнет портиться, об этом amic.ru рассказали в алтайском ЦГМС.