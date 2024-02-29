Синоптики рассказали о погоде в первые весенние выходные марта и на Международный женский день

29 февраля 2024, 16:08, ИА Амител

Март / Фото: unsplash.com/Glen Carrie

Комфортная зимняя погода установится в Алтайском крае 1 марта: ветер будет слабым, временами возможен небольшой снег. На выходных ночью столбики термометров покажут от -7 до -12°С, и лишь местами они опустятся до -18°С. Днем синоптики прогнозируют от 0 до -6°С.

"Небольшой снег в субботу наиболее вероятен по северным районам, а в воскресенье осадки пройдут уже на большей части территории региона. На выходных будет достаточно тепло, но уже в понедельник в Алтайский край придет холодный фронт", – сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

С прохождением холодного фронта ночью 3 марта столбики термометров опустятся до -12...-17°С, а по восточным районам – до -22°С. Днем ожидается от -3 до -10°С. Однако уже 4 марта снова потеплеет и с каждым днем температура постепенно будет нарастать. В Международный женский день синоптики прогнозируют от 0 до -5°С.