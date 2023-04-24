Какая погода будет в Алтайском крае с 25 по 30 апреля?

В период с 27 по 29 апреля в регионе установится очень тёплая погода, но в конце недели снова похолодает

24 апреля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Синоптики в Алтайском крае прогнозируют на этой рабочей неделе тёплую и преимущественно без осадков погоду. Небольшие дожди пройдут лишь местами 25 апреля, а в утренние часы по северо-востоку ещё возможен слабый мокрый снег. В ночь на вторник температура будет колебаться от -3 до +1 градуса, а днём столбики термометров покажут +8...+13. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

26 апреля ночные температуры будут колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений, а днём воздух прогреется уже до +16...+21°С. 27 апреля даже ночью столбики термометров поднимутся выше 0°С, днём ожидается от +16 до +21°С, местами по западу до +26°С.

"Пик тепла придётся на 28 апреля. Ночные температуры составят +3...+8°С, а днём уже на всей территории края будет от +22 до +27 градусов. Ночь на 29 апреля тоже будет тёплой: +5...+10°С, а днём воздух прогреется до +20...+25°С. Но в воскресенье в регионе начнётся постепенное понижение температуры. В Алтайском крае пройдут дожди. Ночью уже будет около 0°С, а днём +5+10, местами +15°С", – рассказала синоптик.