Регион накроют сильные снегопады и метели

28 декабря 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Обильные снегопады и ветер до 13-18 метров в секунду прогнозируют в новогоднюю ночь синоптики в Алтайском крае. Кроме того, регион окажется под влиянием холодного фронта, с которым температуры после декабрьской оттепели понизятся до -3...-12 градусов. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

"Столбики термометров в ночь на 1 января покажут от -3 до -12 градусов. Ожидаются очень интенсивные осадки. По краю поднимутся метели, а на дорогах ожидаются сильные снежные заносы. Днем в понедельник ветер ослабнет, но снегопады продолжатся. Температура воздуха в светлое время суток будет колебаться от -5 до -10 градусов", – рассказала эксперт.

В период с 2 по 4 января в регионе также ожидаются продолжительные метели, а как результат – снежные заносы на дорогах. Ночью будет от -7 до -14 градусов, а днем – от -5 до -12 градусов.