Обвал холода. Какая погода на Алтае будет стоять до 15 апреля и будут ли еще морозы?

Синоптик отметила, что в ближайшее время устойчивой тёплой погоды в Алтайском крае не ожидается

06 апреля 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: Victor Serban /

7 апреля в Алтайском крае ещё сохранится тёплая погода, но уже поднимется ветер. Местами по югу его порывы будут достигать 15-21 метра в секунду. А в ночь на 8 апреля в регионе начнётся похолодание и в большей части районов пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега переходящего в снег. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на субботу температура воздуха по северу понизится до -6...-11 градусов, в южных районах ещё будет колебаться от 0 до -5°С. Максимально ветер усилится до 17 метров в секунду. Это приведёт к сильной гололедице на дорогах. Днём в субботу столбики термометров покажут 0...+5 °С. Осадки в виде мокрого снега ещё сохранятся в предгорьях", – говорит синоптик.

В ночь на 9 апреля в Алтайском крае будет преимущественно без осадков. Ветер не более 12 метров в секунду. Температура ночью -3...-8 градусов, в предгорьях она понизится до -13°С. Днём в воскресенье воздух прогреется до +2...+7 градусов.

10 апреля местами пройдут небольшие осадки. Ночью столбики термометров покажут -2...-7 градусов, а днём температура будет колебаться от +3 до +8 градусов, местами до +13°С.

"Но такое тепло продержится недолго. 11 и 12 апреля вновь с прохождением холодного фронта температура понизится. А ещё более мощный обвал холода ожидается в крае во второй половине следующей недели. В ночные часы будет от -5 до -13°С, а днём столбики термометров будут колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных отметок. Пока устойчивого и продолжительного тепла не ожидается", – заключила синоптик.