Рассказываем об основных видах систем

06 марта 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8Jt2VL

Брекеты / Фото: wayhomestudio / Freepik

Практически каждый человек, решившийся на исправление прикуса, задумывается над тем, какие бывают виды брекетов. Современные системы отличаются по нескольким параметрам (материал, место установки, способ крепления). Об их особенностях расскажем ниже. А решить ваши проблемы с прикусом помогут здесь: https://korolevstvo-ulibok.ru/brekety/.

Место установки

По месту установки системы делятся на вестибулярные и лингвальные. Первые относятся к классическому типу, они находятся на внешней стороне и видны со стороны. Лингвальные системы – последнее слово в ортодонтии. Они почти незаметны, поскольку устанавливаются на внутренней стороне зубного ряда.

Что выбрать? Тем, кому важнее эстетическая сторона вопроса, больше подойдут лингвальные системы. Их минус состоит лишь в некотором дискомфорте при носке и небольшом влиянии на дикцию. Если человек не хочет терпеть подобные неудобства, ему больше подойдут классические вестибулярные брекеты.

Способ крепления

По этому критерию системы могут быть лигатурными и самолигирующими. Первые крепятся при помощи специальных приспособлений, фиксирующих дугу в скобе. Как правило, используются резинки, которые необходимо периодически менять, что подходит далеко не всем. Самолигирующие скобы фиксируются замками, которые не требуют специфического обслуживания.

Материал изготовления

Системы бывают металлические, пластмассовые, сапфировые, керамические и комбинированные. Тем, кто ценит доступность и надежность, подойдут брекеты из металла. Несмотря на не слишком привлекательный внешний вид, они надежны и широко распространены. Тем, кому важна эстетика, стоит выбрать керамику или сапфиры. Они почти незаметны на зубах. Пластик также "сливается" с цветом зубного ряда, но он чуть менее надежен. Комбинированные варианты используются, если нужно сэкономить, но при этом не "проиграть" в плане эстетики.

Еще один важный критерий выбора – стоимость брекет-системы. В зависимости от материала и типа цена может варьироваться в пределах нескольких десятков тысяч рублей. Подобрать оптимальный по цене, типу установки и внешнему виду вариант вам помогут специалисты клиники "Королевство Улыбок" (стоимость и прочую полезную информацию можно найти на официальном сайте: https://korolevstvo-ulibok.ru).

Помните, что важно ориентироваться и на мнение лечащего врача, поскольку многое зависит от особенностей прикуса и глубины проблемы с ним. Не всегда экономия на лечении оправданна, ведь она может привести к снижению эффективности терапии.

ООО “МСК СТОМАТОЛОГИЯ”

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