Советы по правильной работе с СРО

19 декабря 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KQXjP

Строители / Фото: Freepik

Вступление в СРО дает компании множество преимуществ. Например, право на выполнение ответственных и дорогостоящих работ, экономическую и юридическую поддержку. А также участие в государственных тендерах, регулярное повышение квалификации сотрудников и прочее. Однако все эти плюсы становятся возможными только в случае грамотного и ответственного подхода к выбору организации и оформлению членства в ней. Как получить допуск СРО, избежав распространенных ошибок?

Некорректное оформление документов

Важнейший этап вступления в саморегулируемую организацию – сбор документов. Обязательно требуется: заявление, учредительные документы, подтверждение наличия в штате необходимых сотрудников, договор страхования гражданской ответственности, сведения о материально-технической базе.

Полезный совет: если своими силами проверить соответствие и заполнить бумаги не получается, стоит прибегнуть к услугам привлеченных специалистов. Это удобнее и проще, чем получить отказ от СРО и оформлять все заново.

Незнание своих прав и обязанностей

Вступать в СРО не нужно, если:

профиль деятельности фирмы – некапитальные постройки;

подрядная организация осуществляет работы по договорам стоимостью ниже 10 млн руб.;

унитарное предприятие или коммерческая организация принадлежит государству наполовину или более.

Выбор ненадежной СРО

Ориентироваться в этом секторе рынка – непросто. Число саморегулируемых организаций постоянно растет, найти надежную и проверенную с первого раза могут не все. Важно понимать, что компания должна выбирать профильное именно для нее направление, то есть одним нужно получить допуск СРО на проектные работы, другим – на строительство, третьим – на изыскательные работы. Взносы в разных СРО могут серьезно отличаться по суммам, а это – регулярные расходы компании.

Нехватка нужных специалистов или их несоответствие требованиям

Для любой строительной компании необходимо наличие минимум двух "проверенных" сотрудников из реестра НРС. Специалисты должны иметь высшее образование, стаж по профессии более 10 лет и стаж работы инженером от 3 лет.

Неправильный выбор посредника

При любых трудностях можно воспользоваться услугой "допуск СРО под ключ". Компания "ГОСТ Строй" (Москва, ООО "Консалтинговая группа "Рост") – надежный партнер в сфере лицензирования. Здесь предоставят полную информационную поддержку, необходимых специалистов, помощь в выборе надежной и проверенной саморегулируемой организации и оформлении документации, содействие в получении допуска СРО или внесении в него необходимые изменения. Компания работает с 2008 года, оказывая весь спектр услуг по вступлению в СРО для строительных компаний.

ООО "Фикси"

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