Какие бывают траншейные крепи?

Рассказываем, для чего нужны конструкции и чем они отличаются

26 декабря 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KEUtA

Экскаватор. Траншея / Фото: freepik.com

Как предотвратить обвал грунта вокруг траншей и обеспечить безопасность рабочих? Для стабильности узких и глубоких канав, которые прокладывают для укладки трубопроводов, кабелей или для проведения строительных работ, используют траншейные крепи­. Рассказываем, какие они бывают.

Есть несколько типов конструкций, способных удерживать грунт:

деревянные траншейные крепи : обычно состоят из бревен, скрепленных между собой, их устанавливают вдоль краев траншеи;

: обычно состоят из бревен, скрепленных между собой, их устанавливают вдоль краев траншеи; металлические траншейные крепи : изготавливают из стальных балок или листов, они обеспечивают прочную защиту;

: изготавливают из стальных балок или листов, они обеспечивают прочную защиту; бетонные траншейные крепи: их используют для защиты краев траншей и предотвращения обвала грунта во время строительных работ.

Различные виды крепей используют в зависимости от конкретной ситуации: от глубины и типа грунта, длительности работ и других факторов.

Заказывать траншейные крепи лучше всего в интернете, так можно получить качественную продукцию по доступным ценам (ниже среднего по рынку). Заранее стоит прочитать отзывы или проконсультироваться со специалистами.

ООО "ТВФ-РУС"

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