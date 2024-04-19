Какие должности занимают выходцы с Алтая в органах российской власти

Представители Алтайского края особенно проявляют себя в других регионах России в области экономики и внутренней политики

19 апреля 2024, 11:40, ИА Амител

Москва / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Атмосфера" разыскала более 30 руководителей и заместителей руководителей федеральных министерств и ведомств, губернаторов, региональных министров и вице-губернаторов, начальников силовых ведомств и дипломатов, которые родились или учились в Алтайском крае. Большинство из них и родились на Алтае, и получили высшее образование в Барнауле. Кроме действующих руководителей, мы включили в список Максима Костенко и Андрея Кнорра, которые совсем недавно занимали должности в органах власти. В списке вы не найдете депутата Госдумы четырех созывов Владимира Рыжкова, совсем недавно сложившего депутатский мандат Московской городской Думы, и Станислава Набоко, занимавшего пост первого вице-губернатора Курской области, – их место работы сейчас неизвестно. Редакция не претендует на то, чтобы охватить абсолютно всех известных персон, имевших когда-то отношение к Алтаю. В дальнейшем список будет уточняться и дополняться новыми фамилиями.

Москва. Андрей Юрин, руководитель Гохрана России

Фото: gokhran.ru

Юрин Андрей Владимирович родился 9 февраля 1960 года в Барнауле. Окончил АлтГУ (экономика труда, 1982). Работал в комсомольских (инструктор Алтайского крайкома, второй секретарь, первый секретарь Центрального райкома ВЛКСМ Барнаула) и советских органах (управляющий делами, и.о. заместителя Центрального райисполкома). В 1992-1994 годах был заместителем главы администрации Барнаула – председателем комитета по экономической реформе. В 1994 году перешел в администрацию Алтайского края на должность заместителя председателя, председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике.

В 2002 году Андрей Юрин был назначен заместителем руководителя Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов РФ, затем возглавил этот департамент. В 2008-2012 годах – председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В 2012-2013 – заместитель министра здравоохранения.

В июле 2013 года Андрей Юрин был назначен руководителем Гохрана России. В октябре того же года включен в состав коллегии Минфина РФ.

Алексей Беспрозванных, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации

Фото: minpromtorg.gov.ru

Беспрозванных Алексей Сергеевич родился 23 августа 1979 года в Лениногорске (Казахстан). С отличием окончил Алтайский государственный технический университет по специальности "технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств", получил степень магистра техники и технологий (2002); в том же вузе получил второе высшее образование по специальности "экономика и управление на предприятии машиностроения". В 2008 году прошел обучение по программе Mini MBA, Academy of Business Ernst & Young, в 2010-м – обучался по программе Executive MBA в "Сколково".

С 2002 года работал специалистом бюро внедрения ERP-систем в Центр КИТ ООО "Байт Софт" (Барнаул). В 2003-2004 годах – начальник сектора абонентского оборудования ЗАО "Мобильные ТелеСистемы – Барнаул". С 2004 года – начальник отдела обеспечения продаж и абонентского обслуживания департамента по работе с партнерами ОАО "МТС" МР "Сибирь" (Новосибирск). В 2005-2008 годах возглавлял департамент по работе с ключевыми клиентами в этой компании, а затем был коммерческим директором по работе с бизнес-рынком филиала ОАО "МТС" МР "Сибирь". С 2009 по 2012 год – директор филиала ОАО "МТС" в Воронежской области. С 2012 по 2016 год – заместитель председателя правительства Воронежской области. С 2016 года был директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.

С 2017 года Алексей Беспрозванных – заместитель министра промышленности и торговли РФ.

Вадим Васильев, заместитель министра строительства Российской Федерации

Фото: minstroyrf.gov.ru

Васильев Вадим Викторович родился 18 февраля 1986 года в Барнауле. Окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности "Экономист" (2007) и Алтайскую академию экономики и права по специальности "Юриспруденция" (2008). Работал специалистом I категории отдела внутреннего долга комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике (2007-2008). В 2008-2010 годах – в Министерстве регионального развития РФ главным специалистом, заместителем начальника отдела методологии финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации департамента развития межбюджетных отношений. В 2010-2022 годах – в Министерстве финансов Российской Федерации заместителем начальника отдела организации бюджетного процесса в субъектах РФ департамента межбюджетных отношений, начальником отдела организации бюджетного процесса в субъектах РФ департамента межбюджетных отношений, заместителем директора департамента межбюджетных отношений. В 2022 году – помощник заместителя председателя правительства РФ в аппарате правительства РФ.

5 октября 2022 года распоряжением председателя правительства РФ Вадим Васильев назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития РФ

Фото: economy.gov.ru

Илюшникова Татьяна Александровна родилась 2 июня 1976 года в Славгороде Алтайского края. Окончила Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова (1998). Кандидат экономических наук (2002, Государственный университет управления). Профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. В 1998-2002 годах работала в компаниях реального сектора. В 2002-2012 – на различных должностях в Минэкономразвития России. В 2012-2020 – референт, заместитель начальника экспертного управления администрации президента России.

С 11 февраля 2020 года Татьяна Илюшникова была назначена заместителем министра экономического развития Российской Федерации.

Притупов Владимир Геннадьевич, заместитель руководителя секретариата первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова

Фото: altairegion22.ru

Владимир Притупов родился в 1974 году в Барнауле. Окончил АлтГУ (экономический факультет, 1996). С 1995 года работал в комитете администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике – ведущий экономист, заместитель начальника и начальник отдела внутреннего долга, заместитель председателя комитета. В феврале 2022 года был назначен председателем комитета по финансам, налоговой и кредитной политике. В апреле 2007 года был назначен заместителем главы администрации Алтайского края, в декабре 2007 года – вице-губернатором. С 1 января 2017 года – заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов. Возглавлял финансовое ведомство при губернаторах Александре Сурикове, Михаиле Евдокимове, Александре Карлине и Викторе Томенко. Ушел в отставку 11 февраля 2019 года.

В списке более 30 руководителей, которые родились или учились в Алтайском крае. Ознакомиться с полной версией материала можно по ссылке.