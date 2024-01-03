Какие дороги отремонтировали в Алтайском крае в 2023 году
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03 января 2024, 07:30, ИА Амител
Дорожный фонд Алтайского края в 2023 году составил около 23,5 миллиарда рублей. На эти деньги в регионе отремонтировали более 800 километров дорог. Часть средств отправили на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В Барнауле выполнили работы на 12 участках общей протяженностью 28 км.
Какие именно дороги сделали в прошлом году – смотрите в нашей инфографике.
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