Какие дороги отремонтировали в Алтайском крае в 2023 году

Самая подробная инфографика от amic.ru

03 января 2024, 07:30, ИА Амител

Дорожный фонд Алтайского края в 2023 году составил около 23,5 миллиарда рублей. На эти деньги в регионе отремонтировали более 800 километров дорог. Часть средств отправили на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В Барнауле выполнили работы на 12 участках общей протяженностью 28 км.

Какие именно дороги сделали в прошлом году – смотрите в нашей инфографике.