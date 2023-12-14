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Какие дороги отремонтировали в Алтайском крае в 2023 году. Инфографика

Власти региона привели в порядок около 800 километров дорог

14 декабря 2023, 06:30, Вячеслав Кондаков

Дорожный ремонт в Алтайском крае официально завершился. В 2023 году на все работы власти региона направили почти 23,5 миллиарда рублей. На эти деньги удалось построить и отремонтировать около 800 километров дорог. Часть средств отправили на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В Барнауле выполнили работы на 12 участках общей протяженностью 28 км. В Бийске был обновлен 21 объект общей протяженностью более 15 км.

О том, как ремонтировали дороги в регионе в этом году, смотрите в нашей подробной инфографике (нажмите на картинку, чтобы увеличить ее).

Алтайский край Дороги инфографика

Комментарии 7

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Роман

10:09:55 14-12-2023

На карте не отмечен участок Барнаул-Бийск, хотя всё лето там активно велись работы, почему? Считается незавершенным или?

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Гость

10:56:30 14-12-2023

Роман (10:09:55 14-12-2023) На карте не отмечен участок Барнаул-Бийск, хотя всё лето там... Потому что это федеральная дорога

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Гость

10:15:58 14-12-2023

крутиха-славгород сделали 11 км в панкрушихинском районе. при общей протяженности дороги более 200 км. там ехать страшно местами...

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Гость

16:54:57 14-12-2023

28 участков в Барнауле ---- можно конкретнее., а то не верится что в номативном состоянии.

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Гость

17:04:44 14-12-2023

Нормативы по дорогам нужно знать полностью ,а не выбирать удобные цитаты.

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Роман Романово

17:28:58 14-12-2023

Барнаул Родина через Романово дорого кон....я должны были в этом году закончить просто позорище

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Новоалтайск

09:20:11 15-12-2023

В Новоалтайске до сих пор как 3 года на улице Анатолия вместо асфальтата лежат кирпичи. Когда появиться качественный асфальт ни кому не известно. Может в 2024 году эту проблему решат?

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