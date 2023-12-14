Какие дороги отремонтировали в Алтайском крае в 2023 году. Инфографика

Власти региона привели в порядок около 800 километров дорог

14 декабря 2023, 06:30, Вячеслав Кондаков

Дорожный ремонт в Алтайском крае официально завершился. В 2023 году на все работы власти региона направили почти 23,5 миллиарда рублей. На эти деньги удалось построить и отремонтировать около 800 километров дорог. Часть средств отправили на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В Барнауле выполнили работы на 12 участках общей протяженностью 28 км. В Бийске был обновлен 21 объект общей протяженностью более 15 км.

О том, как ремонтировали дороги в регионе в этом году, смотрите в нашей подробной инфографике (нажмите на картинку, чтобы увеличить ее).