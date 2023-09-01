Какие дороги отремонтировали в Рубцовске за последние пять лет. Инфографика

В общей сложности на дорожную сферу потратили 875 миллионов рублей

01 сентября 2023, 10:30, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Улично-дорожная сеть города Рубцовска имеет протяженность 962,8 км, из которых только 20,2 % отвечает нормативным требованиям. За последние пять лет краевые власти вложили в ремонт дорог Рубцовска около 875 миллионов рублей. На эти средства удалось привести в порядок 20 участков — самых важных в городе. Какие именно дороги отремонтировали в Рубцовске — смотрите в нашей инфографике.