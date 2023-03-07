Какие дворы благоустроят в Барнауле в 2023 году. Карта и список

Всего утвердили 63 территории

07 марта 2023, 14:28, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле определили дворы, которые благоустроят в 2023 году по нацпроекту "Жильё и городская среда", сообщили в мэрии.

Всего власти утвердили 63 территории во всех районах города. Там приведут в порядок проезды, пешеходные зоны, освещение, обустроят места для парковки, установят скамейки, урны, детские и спортивные площадки с учётом софинансирования со стороны жильцов.

Список адресов:

Индустриальный район: Павловский тракт, 76, 132, 283; 50 лет СССР, 15, 27, 39; Георгиева, 16, 24, 30, 41, 44; Панфиловцев, 7, 15; Антона Петрова, 225, 233; Сухэ-Батора, 8, 18, 29; Лазурная, 26, 34; Сиреневая, 1, 9/2; Энтузиастов, 5, 5а, 15; Попова, 192, Взлётная, 51, Балтийская, 55.

Павловский тракт, 76, 132, 283; 50 лет СССР, 15, 27, 39; Георгиева, 16, 24, 30, 41, 44; Панфиловцев, 7, 15; Антона Петрова, 225, 233; Сухэ-Батора, 8, 18, 29; Лазурная, 26, 34; Сиреневая, 1, 9/2; Энтузиастов, 5, 5а, 15; Попова, 192, Взлётная, 51, Балтийская, 55. Ленинский район: Шукшина, 15, 19; Веры Кащеевой, 6, 19; Попова, 55, 57; Георгия Исакова, 202, 212, 233; Островского, 21, 62; Малахова, 68, Шукшина, 28, Юрина, 192.

Шукшина, 15, 19; Веры Кащеевой, 6, 19; Попова, 55, 57; Георгия Исакова, 202, 212, 233; Островского, 21, 62; Малахова, 68, Шукшина, 28, Юрина, 192. Октябрьский район: 40 лет Октября, 14; Тимуровская, 25; Ким, 33; Кулагина, 26; 80-й Гвардейской Дивизии, 29/1; Рыночный, 9; Комсомольский, 134; Чудненко, 15; Петра Сухова, 68; Германа Титова, 48; Смирнова, 46; 80-й Гвардейской Дивизии, 20а; Брестская, 3.

40 лет Октября, 14; Тимуровская, 25; Ким, 33; Кулагина, 26; 80-й Гвардейской Дивизии, 29/1; Рыночный, 9; Комсомольский, 134; Чудненко, 15; Петра Сухова, 68; Германа Титова, 48; Смирнова, 46; 80-й Гвардейской Дивизии, 20а; Брестская, 3. Железнодорожный и Центральный районы: Солнцева, 9; Восточная, 131; 80-й Гвардейской Дивизии, 6; Телефонная, 38, 52; Молодёжная, 62а; Мусоргского, 21; Зоотехническая, 61.

Также адреса можно посмотреть на карте: