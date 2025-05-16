Какие эндокринные нарушения приводят к выпадению волос?
Рассказываем, как понять, что в организме есть проблемы
16 мая 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGy4Zmr
Связь между эндокринными нарушениями и состоянием волосяного покрова имеет научное обоснование. Да, волосы могут выпадать из-за проблем в организме. Как это понять и что делать?
Физиология роста волос и влияние гормонов
На состояние волос влияет сразу несколько гормонов. Например, повышенный уровень андрогенов может привести к миниатюризации фолликулов, а дефицит эстрогенов, которые обычно защищают от выпадения, способствует алопеции. Тиреоидные гормоны регулируют метаболизм фолликулов и синтез белков волоса. Хроническое повышение кортизола негативно влияет на рост волос. Избыток пролактин может усиливать андрогенное воздействие на фолликулы. Кроме того, в регуляции клеточного цикла волосяных фолликулов участвуют инсулин и инсулиноподобный фактор роста.
Диагностика эндокринных причин алопеции
Эндокринное выпадение волос имеет ряд характерных особенностей:
- часто сочетается с другими симптомами гормонального дисбаланса;
- может затрагивать не только волосистую часть головы, но и другие участки тела;
- изменяется структура волос (толщина, текстура, цвет);
- наблюдается изменение скорости роста волос;
- часто имеет диффузный характер или характерный паттерн выпадения (например, андрогенный).
Лабораторная диагностика
Для выявления эндокринной причины выпадения волос необходимо комплексное обследование:
- тиреотропный гормон (ТТГ), свободный Т3 и Т4;
- тестостерон общий и свободный;
- дигидротестостерон (ДГТ);
- дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С);
- андростендион;
- эстрадиол;
- пролактин;
- кортизол;
- инсулин, глюкоза натощак, гликированный гемоглобин;
- лютеинизирующий (ЛГ) и фолликулостимулирующий (ФСГ) гормоны.
Лечение выпадения волос при эндокринных нарушениях
Для решения проблемы с волосами могут назначить как медикаментозную коррекцию, так и хирургическое лечение. Также возможна специфическая терапия волос. Например, аппаратные методики: плазмотерапия (PRP), мезотерапия, а также низкоинтенсивная лазерная и микротоковая терапия.
Если консервативные методы не дают желаемого результата, рассмотрите пересадку. Узнать больше и записаться на консультацию на сайте hfe-hfe.ru.
ООО "Клиника ХФЕ"Реклама
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Комментарии 0