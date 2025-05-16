Какие эндокринные нарушения приводят к выпадению волос?

Рассказываем, как понять, что в организме есть проблемы

16 мая 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGy4Zmr

Девушка. Волосы / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

Связь между эндокринными нарушениями и состоянием волосяного покрова имеет научное обоснование. Да, волосы могут выпадать из-за проблем в организме. Как это понять и что делать?

Физиология роста волос и влияние гормонов

На состояние волос влияет сразу несколько гормонов. Например, повышенный уровень андрогенов может привести к миниатюризации фолликулов, а дефицит эстрогенов, которые обычно защищают от выпадения, способствует алопеции. Тиреоидные гормоны регулируют метаболизм фолликулов и синтез белков волоса. Хроническое повышение кортизола негативно влияет на рост волос. Избыток пролактин может усиливать андрогенное воздействие на фолликулы. Кроме того, в регуляции клеточного цикла волосяных фолликулов участвуют инсулин и инсулиноподобный фактор роста.

Диагностика эндокринных причин алопеции

Эндокринное выпадение волос имеет ряд характерных особенностей:

часто сочетается с другими симптомами гормонального дисбаланса;

может затрагивать не только волосистую часть головы, но и другие участки тела;

изменяется структура волос (толщина, текстура, цвет);

наблюдается изменение скорости роста волос;

часто имеет диффузный характер или характерный паттерн выпадения (например, андрогенный).

Лабораторная диагностика

Для выявления эндокринной причины выпадения волос необходимо комплексное обследование:

тиреотропный гормон (ТТГ), свободный Т3 и Т4;

тестостерон общий и свободный;

дигидротестостерон (ДГТ);

дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С);

андростендион;

эстрадиол;

пролактин;

кортизол;

инсулин, глюкоза натощак, гликированный гемоглобин;

лютеинизирующий (ЛГ) и фолликулостимулирующий (ФСГ) гормоны.

Лечение выпадения волос при эндокринных нарушениях

Для решения проблемы с волосами могут назначить как медикаментозную коррекцию, так и хирургическое лечение. Также возможна специфическая терапия волос. Например, аппаратные методики: плазмотерапия (PRP), мезотерапия, а также низкоинтенсивная лазерная и микротоковая терапия.

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