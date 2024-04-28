Около 5% всех фирм в Чехии принадлежат россиянам

28 апреля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KaEGa

Флаг Чехии / Фото: jannoon028 on Freepik

По результатам исследования, проведенного компаний Čekia*, сегодня около 17 тысяч компаний и фирм на территории Чехии принадлежат россиянам. Среди иностранцев именно представители РФ чаще всего открывают бизнес в стране. А потому весьма востребованы консалтинговые услуги для юридических лиц и тех, кто планирует ими стать. Расскажем, куда обратиться, если вам нужны такие услуги.

Какие услуги по ведению бизнеса востребованы сегодня?

Открытие новых фирм на территории Чехии сегодня интересует относительно небольшое число россиян (по сравнению с предыдущими годами), однако запретов и ограничений для жителей РФ в этом отношении нет. Лояльные условия для открытия бизнеса, в том числе в части налогообложения, благонадежная юрисдикция, возможность дистанционного запуска фирмы, отсутствие требований по длительному пребыванию в стране для иностранцев – эти и некоторые другие факторы делают Чехию привлекательной для предпринимателей.

Если развивать бизнес с нуля неинтересно, в Чехии можно приобрести уже готовую компанию. Сделать это могут и иностранцы. Также действующим предпринимателям часто требуются юридические услуги в Чехии , связанные с внесением изменений в документы (смена учредителей, руководителей, адресов, уставных документов и прочего).

Закрытие юридических лиц в Чехии – еще одно востребованное направление. Раньше многие открывали бизнес с целью получения ВНЖ, чуть позже власти европейского государства ввели ограничения, а фирмы остались. Сегодня многие закрывают их по причине "ненужности".

Консалтинговые услуги в Чехии: где заказать

Все перечисленные услуги, связанные с открытием, реорганизацией, сопровождением и закрытием бизнеса в Чехии, русскоговорящие лица могут заказать в компании RusCzech*. Большой опыт работы специалистов компании (с 2011 года) позволяет решать любые вопросы, в том числе самые сложные.

Поскольку из-за существующих ограничений прилет в Чехию для россиян может быть сложен, воспользоваться услугами компании можно, в том числе дистанционно, без личного визита учредителей, директоров или других лиц из РФ.

Также в компании RusCzech можно заказать выписки из государственных реестров, справки или любые другие документы из Чехии. Специалисты проконсультируют по любым имеющимся вопросам и обязательно найдут быстрое, грамотное и законное решение для вашего случая.

* Čekia ("Чекиа"); RusCzech ("РусЧек")

"RusCzech, s.r.o."

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