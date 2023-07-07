Турпоток в этой стране очень высокий, а потому и недвижимость будет всегда в цене

07 июля 2023, 16:05, ИА Амител LjN8KBS24

Испания / Фото: wirestock / Freepik

Приобретение собственной недвижимости за рубежом – выгодное вложение вне зависимости от того, планируете ли вы сами там жить или сдавать жилье в аренду. Рассказываем об особенностях приобретения недвижимости в Испании. Информация будет полезна тем, кто планирует купить квартиру в Аликанте или любом другом городе страны.

Преимущества покупки недвижимости в Испании

За последние годы рынок недвижимости страны пережил немало сложных моментов. Наиболее серьезное влияние на него оказал период пандемии. Но постепенно объем спроса восстановился, и число желающих приобрести собственные квадратные метры на испанских берегах заметно выросло. Объяснить это можно целым рядом факторов:

по объему турпотока Испания регулярно попадает в ТОП-5. Среди путешественников всегда находится немало тех, кто решает приобрести квартиру или дом, особенно в популярных туристических городах;

высокий спрос обеспечивает постоянный рост цен, а значит, покупка недвижимости – рентабельное вложение, которое довольно быстро окупается;

отлично развитая инфраструктура, высокий уровень жизни, качественное образование и медицинская помощь – то, что также привлекает многих иностранцев. В стране высок спрос на недвижимость, расположенную не только в приморских курортах, но и в других городах.

В Испании хорошо развит не только внешний, но и внутренний туризм, поэтому многие местные жители приобретают недвижимость в других частях страны, чтобы иметь возможность совершать минипутешествия, не снимая жилье, а отправляясь в собственный домик у моря. Это также поддерживает высокий уровень спроса.

Возможные минусы

К минусам приобретения недвижимости в Испании можно отнести достаточно высокий уровень затрат на ее обслуживание. В зависимости от площади дома или квартиры, они могут составлять до нескольких тысяч евро в месяц.

Также, если жилье приобретается с целью инвестирования, важно внимательно подойти к выбору района страны и города. Рынок переживает многочисленные "перестройки", в том числе по причине изменения туристического спроса, поэтому важно рассматривать наиболее перспективные направления. Сейчас одним из них является Средиземноморское побережье.

ООО "Транио"

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