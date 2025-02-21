Эта страна в последние годы становится все более популярным направлением для эмиграции среди россиян

21 февраля 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGFK7PW

Открытка с изображением румынского города / Сгенерировано нейросетью DALL-E

Кому может быть интересен переезд в Румынию? Тем, кому хочется новых возможностей, доступной жизни и культурного многообразия. Но если планируете туда переехать, важно оценить все плюсы и минусы жизни в Румынии, почитать отзывы иммигрантов.

Причины популярности направления

Одной из ключевых причин популярности Румынии является ее выгодное географическое положение. Страна находится в самом центре Европы, что делает ее удобной для путешествий, бизнеса. Поскольку она входит в состав ЕС, граждане получают все привилегии европейского паспорта. Это будет важно для ценных специалистов, предпринимателей, семей, желающих дать своим детям образование и жизнь высокого уровня, путешественникам.

Цена жизни очень доступна. Транспорт, медицинские услуги, жилье, еда стоят тут заметно дешевле, чем в большинстве европейских стран. Также вас ждут богатая история и культурное наследие. Живописные Карпаты, замки Трансильвании, архитектура Бухареста – все это делает жизнь в стране максимально насыщенной и интересной.

Что привлекает новых жителей?

Недвижимость в Румынии стоит значительно дешевле, чем в странах Западной Европы. Аренда квартиры в центре Бухареста или других крупных городов в два-три раза меньше, чем, например, в Париже или Берлине. Интересные возможности готов предложить рынок покупателям – доступны разные типы жилья, ценовой диапазон широкий.

Климат умеренно-континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Карпаты предлагают все условия для любителей горного отдыха, а побережье Черного моря идеально подойдет для ценителей пляжного отдыха.

Хотя государственная система здравоохранения в стране далека от идеальной, частные медицинские учреждения предлагают высококлассное обслуживание по доступной цене.

Какие сложности стоит учесть?

Средний уровень заработной платы в Румынии остается ниже, чем в других странах ЕС. Однако этот недостаток компенсируется невысокой стоимостью жизни. Будьте готовы к сильной бюрократии – при регистрации бизнеса, оформлении документов, получении ВНЖ.

Стоит ли выбирать направление в 2025 году?

Для россиян паспорт Румынии может стать пропуском в новую жизнь. Страна ЕС постоянно развивается, предлагает подданным все права европейских граждан. Доступны широкие возможности для специалистов в ИТ, инженерии, сельском хозяйстве и других сферах. Налоговые льготы и программы поддержки предпринимателей делают открытие и развитие бизнеса тут максимально выгодным.

ООО "Фикси"

Реклама