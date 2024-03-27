Какие есть преимущества открытия бизнеса в ОАЭ?

Рассказываем, что нужно для предпринимательства в Эмиратах

27 марта 2024, 21:00, ИА Амител erid: LjN8KPTQo

Абу-Даби с небоскребами / Фото: wirestock / freepik.com

За последние несколько лет число стран, где россияне могут открыть бизнес, существенно сократилось. Одно из самых лояльных направлений - Объединенные Арабские Эмираты. Здесь создана благоприятная экономическая и финансовая среда для иностранных компаний. Рассказываем, какие преимущества дает регистрация компании в ОАЭ.

Преимущества открытия компании в ОАЭ

Основные преимущества открытия бизнеса в ОАЭ:

льготный налоговый режим;

закрытый реестр;

конфиденциальность;

отсутствие необходимости нанимать местного директора или менеджера;

стабильная экономика страны;

предоставление визы налогового резидента;

компания и банковский счет находятся в одном государстве.

Условия сотрудничества с банками стабильны (фиксированная стоимость транзакций, отсутствие месячных лимитов и т.д.), а выбор валют широкий.

Выбор типа компании

Первое, с чем нужно определиться – тип компании. Их три:

Оффшор. Для тех, кто планирует открыть компанию в Эмиратах, а деятельность осуществлять за их пределами. Фризона. Рекомендуют выбирать, если планируете работать внутри страны с юрлицами. Mainland*. Выбирают при работе с физлицами внутри страны.

Что необходимо для открытия фирмы?

Чтобы открыть компанию в Д убае , необходимо обладать не только финансами, но и стремлением вести, развивать бизнес на территории иностранного государства. Важно также изучить законодательные тонкости, чтобы понять, какой тип юрисдикции подходит под деятельность вашей компании.

Нужно быть готовым пройти необходимые этапы, связанные с регистрацией компании и запуском деятельности.

Этапы регистрации бизнеса в Эмиратах

Необходимо пройти три ключевых этапа:

Регистрация товарного знака. Торговое наименование должно не просто отражать сферу деятельности, но и соответствовать местным законам.

Подготовка документации. Как правило. нужны устав компании или соглашение о партнерстве, договор аренды офиса на год, паспортные данные учредителя и другие.

Подача документов на регистрацию компании.

Далее предприниматели, не являющиеся резидентами, проходят еще три последовательных этапа, включая: получение резидентской визы, оформление бизнес-лицензии, открытие банковского счета.

*Mainland ("Маинлэнд")

ООО "Фикси"

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