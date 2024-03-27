Какие есть преимущества открытия бизнеса в ОАЭ?
Рассказываем, что нужно для предпринимательства в Эмиратах
27 марта 2024, 21:00, ИА Амител erid: LjN8KPTQo
За последние несколько лет число стран, где россияне могут открыть бизнес, существенно сократилось. Одно из самых лояльных направлений - Объединенные Арабские Эмираты. Здесь создана благоприятная экономическая и финансовая среда для иностранных компаний. Рассказываем, какие преимущества дает регистрация компании в ОАЭ.
Преимущества открытия компании в ОАЭ
Основные преимущества открытия бизнеса в ОАЭ:
- льготный налоговый режим;
- закрытый реестр;
- конфиденциальность;
- отсутствие необходимости нанимать местного директора или менеджера;
- стабильная экономика страны;
- предоставление визы налогового резидента;
- компания и банковский счет находятся в одном государстве.
Условия сотрудничества с банками стабильны (фиксированная стоимость транзакций, отсутствие месячных лимитов и т.д.), а выбор валют широкий.
Выбор типа компании
Первое, с чем нужно определиться – тип компании. Их три:
- Оффшор. Для тех, кто планирует открыть компанию в Эмиратах, а деятельность осуществлять за их пределами.
- Фризона. Рекомендуют выбирать, если планируете работать внутри страны с юрлицами.
- Mainland*. Выбирают при работе с физлицами внутри страны.
Что необходимо для открытия фирмы?
Чтобы открыть компанию в Дубае, необходимо обладать не только финансами, но и стремлением вести, развивать бизнес на территории иностранного государства. Важно также изучить законодательные тонкости, чтобы понять, какой тип юрисдикции подходит под деятельность вашей компании.
Нужно быть готовым пройти необходимые этапы, связанные с регистрацией компании и запуском деятельности.
Этапы регистрации бизнеса в Эмиратах
Необходимо пройти три ключевых этапа:
- Регистрация товарного знака. Торговое наименование должно не просто отражать сферу деятельности, но и соответствовать местным законам.
- Подготовка документации. Как правило. нужны устав компании или соглашение о партнерстве, договор аренды офиса на год, паспортные данные учредителя и другие.
- Подача документов на регистрацию компании.
Далее предприниматели, не являющиеся резидентами, проходят еще три последовательных этапа, включая: получение резидентской визы, оформление бизнес-лицензии, открытие банковского счета.
*Mainland ("Маинлэнд")
ООО "Фикси"Реклама
22:34:21 27-03-2024
Если вы не гражданин ОАЭ , никаких.
08:45:18 28-03-2024
Какой там бизнес? поиск таких же дурачков из России? Вкладываться в ОАЭ это не знать как закончились вложения в Черногорию, Испанию... Заработали только посредники и редкие, кто успел выскочить.