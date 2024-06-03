Какие есть преимущества расчетного счета для агробизнеса от Россельхозбанка на Алтае?

В Россельхозбанке рассказали, как оформить счет и какие есть тарифы

03 июня 2024, 16:15, ИА Амител erid: LjN8K9Qgy

Фото: пресс-служба Россельхозбанк

В последние годы стать предпринимателем в агросфере стало довольно легко. Многие процессы переведены в цифру, их можно провести удаленно или за одно посещение. Главное – определиться, где открыть расчетно-кассовое обслуживание (РКО), а остальное – дело считанных минут в Россельхозбанке. Почему и насколько это удобно для клиентов, рассказал заместитель директора Алтайского филиала РСХБ Юрий Ревединский.

– Почему фермеру целесообразно открывать РКО именно в Россельхозбанке?

– Опорный банк АПК очень внимательно вникает в нужды фермеров, много лет с ними работает и точно знает, какие продукты и услуги больше других актуальны. В РСХБ аграриям, помимо РКО, доступны льготные программы кредитования, удобные сервисы дистанционного банковского обслуживания, интернет и мобильного банка, простое подключение эквайринга и онлайн-оплаты на маркетплейсах экосистемы "Свое", бесплатное открытие счета и выгодные условия для среднего, малого и микробизнеса, бонусы от экосистемы для роста продаж на крупнейшем маркетплейсе АПК, инвестиции, вклады и депозиты, лизинг десятки бесплатных сервисов для сельхозпроизводителей.

– С чего начать оформление РКО?

– Оформить счет РКО в Россельхозбанке можно в офисах или онлайн. В первом случае вы приходите в ближайший офис Россельхозбанка в своем регионе. Во втором – заполняете простую форму на сайте, где указываете телефон, регион, ИНН и жмете кнопку "Отправить". Представитель банка оперативно свяжется с вами. В ходе личной или телефонной консультации вам расскажут условия и о необходимом пакете документов, который потребуется лично принести в банк.

– Сколько времени занимает открытие счета?

– Через пять минут после того как вы оставите заявку на сайте или в офисе РСХБ, вы получите реквизиты и можно проводить зачисление средств на счет. Полный процесс открытия счета занимает до трех рабочих дней.

– Какие документы нужны для открытия счета?

– С полным списком документов для открытия расчетного счета можно ознакомиться по ссылке. Там же, на сайте, можно найти ответы на часто задаваемые вопросы.

– Расскажите о популярных тарифах для агробизнеса от РСХБ.

– Коротко о самых интересных. Тариф "Все просто!" – без абонентской платы на протяжении всего срока счета. Тариф "Агростарт" – хороший выбор для старта бизнеса в АПК. А тариф "Агророст" оптимален для развития агробизнеса. Подробнее о преимуществах каждого – на сайте РСХБ или в офисах РСХБ.

– Можно ли иметь счета в разных банках?

– Со стороны законодательства нет ограничений на количество счетов, которые можно открыть, если иное не предусмотрено законом. Поэтому вы можете иметь несколько счетов в разных банках, если не хотите держать все денежные средства в одном.

– Застрахованы ли денежные средства на счетах?

– В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", денежные средства на счетах ИП и некоторых категорий юридических лиц, обозначенных в законе, застрахованы АСВ в пределах 1,4 млн руб.

Денежные средства на счетах юридических лиц по общему правилу не страхуются за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

– Можно ли поменять тарифный план на обслуживание счета?

– Вы вправе сменить тарифный план на обслуживание счета, подав в банк соответствующее заявление. Сделать это надо не позднее чем за пять рабочих дней до окончания текущего месяца, смена тарифного плана осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления в банк.

Подробная информация о линейке тарифов РКО – на официальном сайте rshb.ru, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и в офисах Россельхозбанка.

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