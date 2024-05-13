Какие есть преимущества у биржи OKX для рынка криптовалюты?

Рассказываем, чем она удобна для пользователей

13 мая 2024, 18:30, ИА Амител erid: LjN8KTbHE

Человек, просматривающий финансовые графики / Фото: pikisuperstar / freepik.com

С 2022 года биржа OKX стала активно развиваться как полноценная экосистема, где у пользователей есть возможность торговать криптовалютой и не только. Рассказываем, какие преимущества есть у платформы и что о ней говорят клиенты.

Биржа OKX (ранее OKEx)

Платформа работает на криптовалютном рынке не один год и предоставляет множество возможностей активного и пассивного заработка. Ею удобно пользоваться даже новичкам: все инструменты собраны в одном месте. Надежность тоже на высоте – это подтверждают отзывы и обзоры экспертов и начинающих трейдеров.

Помимо классических услуг торгов и обмена, площадка предлагает:

Web3*-кошелек;

NFT*-маркетплейс;

DeFi*-сервисы и другие инструменты.

Преимущества

Сервис простой, доступный и понятный.

Биржа подойдет активным трейдерам, поскольку объем комиссий зависит от общей суммы сделок: чем больше торговать, тем ниже они будут. Радует новых клиентов и бонусная программа: за регистрацию и верификацию аккаунта можно получить скидки на комиссию или до 50 USDT* непосредственно на торговый счет. После внесения первого депозита биржа добавляет еще 50 USDT.

Программа пассивного заработка разделена по уровням: новички могут получать больше денег, кредитуя деривативных или маржинальных трейдеров, а профи – зарабатывать на прогнозах движения котировок криптовалют.

Несколько примеров отзывов об окх:

удобное приложение;

быструю покупку и продажу USDT;

разнообразный функционал;

простой и понятный интерфейс;

быстрое прохождение верификации;

отсутствие минимальных ограничений на вывод средств;

низкие комиссии.

"Отличная платформа. В своей работе я использую несколько бирж, но OKX для меня безусловный лидер. Я уверен, она может соперничать с биржами премиум-класса. Платформа очень удобная и функциональная, а комиссии значительно ниже, чем у конкурентов. Что касается безопасности, я спокоен, учитывая, что платформа ни разу не подвергалась взломам или хакерским атакам", – говорит о OKX опытный пользователь.

OKX – надежная площадка, которая предоставляет высокий уровень безопасности и стабильности для пользователей, открывая доступ к разным форматам операций с криптовалютой.

*Web ("Веб"); NFT ("ЭнЭфТи"); DeFi ("ДеФай"); USDT ("ЮЭсДиТи)".

ООО "Фикси"

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