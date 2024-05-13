Какие есть преимущества у биржи OKX для рынка криптовалюты?
Рассказываем, чем она удобна для пользователей
13 мая 2024, 18:30, ИА Амител erid: LjN8KTbHE
С 2022 года биржа OKX стала активно развиваться как полноценная экосистема, где у пользователей есть возможность торговать криптовалютой и не только. Рассказываем, какие преимущества есть у платформы и что о ней говорят клиенты.
Биржа OKX (ранее OKEx)
Платформа работает на криптовалютном рынке не один год и предоставляет множество возможностей активного и пассивного заработка. Ею удобно пользоваться даже новичкам: все инструменты собраны в одном месте. Надежность тоже на высоте – это подтверждают отзывы и обзоры экспертов и начинающих трейдеров.
Помимо классических услуг торгов и обмена, площадка предлагает:
- Web3*-кошелек;
- NFT*-маркетплейс;
- DeFi*-сервисы и другие инструменты.
Преимущества
Сервис простой, доступный и понятный.
Биржа подойдет активным трейдерам, поскольку объем комиссий зависит от общей суммы сделок: чем больше торговать, тем ниже они будут. Радует новых клиентов и бонусная программа: за регистрацию и верификацию аккаунта можно получить скидки на комиссию или до 50 USDT* непосредственно на торговый счет. После внесения первого депозита биржа добавляет еще 50 USDT.
Программа пассивного заработка разделена по уровням: новички могут получать больше денег, кредитуя деривативных или маржинальных трейдеров, а профи – зарабатывать на прогнозах движения котировок криптовалют.
Несколько примеров отзывов об окх:
- удобное приложение;
- быструю покупку и продажу USDT;
- разнообразный функционал;
- простой и понятный интерфейс;
- быстрое прохождение верификации;
- отсутствие минимальных ограничений на вывод средств;
- низкие комиссии.
"Отличная платформа. В своей работе я использую несколько бирж, но OKX для меня безусловный лидер. Я уверен, она может соперничать с биржами премиум-класса. Платформа очень удобная и функциональная, а комиссии значительно ниже, чем у конкурентов. Что касается безопасности, я спокоен, учитывая, что платформа ни разу не подвергалась взломам или хакерским атакам", – говорит о OKX опытный пользователь.
OKX – надежная площадка, которая предоставляет высокий уровень безопасности и стабильности для пользователей, открывая доступ к разным форматам операций с криптовалютой.
*Web ("Веб"); NFT ("ЭнЭфТи"); DeFi ("ДеФай"); USDT ("ЮЭсДиТи)".
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20:09:20 13-05-2024
Спасибо, но я остаюсь на BYBIT.
23:11:40 13-05-2024
Ужас (20:09:20 13-05-2024) Спасибо, но я остаюсь на BYBIT.... Всем всё платьице?