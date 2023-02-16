На что обращать внимание и как разные болезни связаны с питанием

16 февраля 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: freepik.com

Кишечник вашей кошки – это отличный индикатор, позволяющий узнать, как функционирует её организм, и убедиться, что всё в норме. Обычно экскременты вашей кошки выглядят твёрдыми и коричневыми, но если вы стали замечать светло- или тёмно-красные вкрапления, это может быть признаком более серьёзной проблемы.

Кровь может быть вызвана самыми разными причинами – от стресса до угрожающих жизни проблем со здоровьем. Главное для здоровья – это корм для котов. Но если уж животное заболело, рассказываем, на что обратить внимание.

Причины

Существует множество причин появления крови в кишечнике – наиболее распространённые из них следующие:

травма;

воспалительные заболевания кишечника (ВЗК);

кишечные паразиты;

непереносимость пищи;

колит.

Ветеринар проведёт осмотр и может взять образцы крови, мочи и кала на анализ. Не лишним будет захватить с собой образец фекалий вашей кошки, чтобы специалист мог быстро оценить их на наличие паразитов или вредных бактерий.

Иногда доктор может провести эндоскопию под наркозом, позволяющую тщательно осмотреть слизистую оболочку кишечника. Для обследования желудочно-кишечного тракта также может быть использован рентген.

Лечение

Лечение питомца при обнаружении крови в кишечнике необходимо. Первым шагом будет устранение или помощь в адаптации к стрессовым факторам: от нового животного в доме до изменения привычного распорядка дня. Если стресс вызван новым жильцом, вы можете помочь своему любимцу, обеспечив его собственным безопасным местом, куда он сможет убежать. Если причиной стресса является другой распорядок дня, возможно, вам придётся вернуться к прежнему расписанию, а затем в течение некоторого времени работать по новому распорядку, чтобы помочь животному постепенно привыкнуть к изменениям.

Если дело в диетических проблемах или пищевой непереносимости, ветеринар может предложить на некоторое время сменить корм или попробовать исключающую диету, чтобы выяснить, какой ингредиент в корме вашей кошки вызывает проблему.

А когда причина в паразитах или инфекциях, будут назначены необходимые препараты, и для успешного лечения абсолютно необходимо продолжать курс до конца.

В любом случае при появлении симптомов обязательно отвезите кошку к ветеринару. Доктор проведёт тщательный осмотр и поможет вашему любимцу как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

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