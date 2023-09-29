Какие ФАПы открыли в Алтайском крае в сентябре
В регионе теперь работает восемь новых объектов здравоохранения
29 сентября 2023, 15:28, ИА Амител
В семи районах Алтайского края – Первомайском, Рубцовском, Тальменском, Мамонтовском, Павловском, Змеиногорском и Целинном – в сентябре 2023 года появились новые ФАПы. Их открытие стало праздником для жителей, сказано на сайте нацпроект22.рф. Раньше они получали медпомощь в приспособленных зданиях либо к ним выезжали специалисты из центральных районных больниц.
Новые ФАПы возвели в рекордно короткие сроки в рамках проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". Они оснащены современным оборудованием и мебелью.
В одноэтажных зданиях созданы условия для оказания качественной медпомощи и профилактики заболеваний. Есть процедурный кабинет, совмещенный с прививочной, кабинет приема, помещение для хранения лекарственных средств, а в некоторых еще и отдельный смотровой кабинет.
Чтобы проверить удобство новых ФАПов, во время открытия жители сел с удовольствием осматривали кабинеты и общались с медиками. Так, жительница села Зеленая Дубрава Рубцовского района Раиса Серикова с радостью заметила, что на село наконец стали обращать внимание, появились нужные программы."Укрепление материально-технической базы больниц и поликлиник – это одно из приоритетных направлений работы министерства. За последние пять лет в регионе были построены 73 ФАПа в 41 районе, Барнауле, Бийске и Славгороде; 11 амбулаторий и один центр общей врачебной практики. Эта работа продолжается", – рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
В 2023 году в крае будут открыты еще два ФАПа и четыре амбулатории. Кроме того, продолжается ремонт 11 ФАПов и амбулаторий.
В новых условиях медицинскую помощь начнут получать и жители Алтайского района. Сегодня Алтайская ЦРБ обслуживает более 26 тыс. населения. Поликлиника построена за счет краевого бюджета, а это 290 млн рублей, из которых 60 млн направлено на закупку современного медицинского оборудования.
15:43:35 29-09-2023
В 21 веке фельдшерский пункт...... Это достижением считалось в начале 20-го....
15:53:23 29-09-2023
А имеющие ФАПы в хорошем состоянии не работают - в Бельмесево закрыт, думаем что из-за отсутствия персонала.
16:35:52 29-09-2023
Бельмесево (15:53:23 29-09-2023) А имеющие ФАПы в хорошем состоянии не работают - в Бельмесев... И зачем врать? Работает с 8.00 до 12.00 Фельдшер мужчина. Какой тебе персонал в ФАПе?
16:11:02 29-09-2023
современные ФАПы - пустышки без нормального оборудования, без палат для срочных больных, без процедурных и т.д. Собачий ларек, где самое большее вам зеленкой царапину смажут. А раньше могли и роды принять, и зашить небольшую рану.
17:05:40 29-09-2023
Гость (16:11:02 29-09-2023) современные ФАПы - пустышки без нормального оборудования, б... Раньше и в поле рожали. Кто вам мешает повторить?
17:26:05 29-09-2023
Если не знать что есть ФАП и в правду при прочтении подумаешь, что развитие.
21:52:33 29-09-2023
Интересно, а чего комментаторы ожидали? Что в каждом селе будут диагностическо-кардиологическо и прочие -ческо центры? Такого нет и в том числе в ваших любимых европах и сэшэасиях, и никогда не было.