Какие ФАПы открыли в Алтайском крае в сентябре

В регионе теперь работает восемь новых объектов здравоохранения

29 сентября 2023, 15:28, ИА Амител

Открытие ФАПа в Мамонтовском районе / Фото: zdravalt.ru

В семи районах Алтайского края – Первомайском, Рубцовском, Тальменском, Мамонтовском, Павловском, Змеиногорском и Целинном – в сентябре 2023 года появились новые ФАПы. Их открытие стало праздником для жителей, сказано на сайте нацпроект22.рф. Раньше они получали медпомощь в приспособленных зданиях либо к ним выезжали специалисты из центральных районных больниц.

Новые ФАПы возвели в рекордно короткие сроки в рамках проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". Они оснащены современным оборудованием и мебелью.

В одноэтажных зданиях созданы условия для оказания качественной медпомощи и профилактики заболеваний. Есть процедурный кабинет, совмещенный с прививочной, кабинет приема, помещение для хранения лекарственных средств, а в некоторых еще и отдельный смотровой кабинет.

Чтобы проверить удобство новых ФАПов, во время открытия жители сел с удовольствием осматривали кабинеты и общались с медиками. Так, жительница села Зеленая Дубрава Рубцовского района Раиса Серикова с радостью заметила, что на село наконец стали обращать внимание, появились нужные программы."Укрепление материально-технической базы больниц и поликлиник – это одно из приоритетных направлений работы министерства. За последние пять лет в регионе были построены 73 ФАПа в 41 районе, Барнауле, Бийске и Славгороде; 11 амбулаторий и один центр общей врачебной практики. Эта работа продолжается", – рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

В 2023 году в крае будут открыты еще два ФАПа и четыре амбулатории. Кроме того, продолжается ремонт 11 ФАПов и амбулаторий.

В новых условиях медицинскую помощь начнут получать и жители Алтайского района. Сегодня Алтайская ЦРБ обслуживает более 26 тыс. населения. Поликлиника построена за счет краевого бюджета, а это 290 млн рублей, из которых 60 млн направлено на закупку современного медицинского оборудования.