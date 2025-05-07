Какие фонтаны работают в Барнауле. Карта

Рассказываем об основных фонтанах города

07 мая 2025, 09:15, ИА Амител

Фонтан в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в День Победы, 9 мая, официально заработают городские фонтаны. В краевой столице их около 20, но в этом году будет работать 14.

В настоящее время идет заполнение систем фонтана около театра драмы имени В.М. Шукшина и фонтана "Лилия" на Обском бульваре.

Также ко Дню Победы запустят фонтан "Глобус" по проспекту Красноармейскому, "Рыбка" – по улице Молодежной и в районе торгового центра "Россия".

Работы по расконсервации оставшихся проведут в течение мая. К лету заработают фонтаны на площади Мира, в Зеленом сквере за Государственным художественным музеем Алтайского края на площади Октября, в районе ТРЦ "Сити-Центр", на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова, "Космос" – на Обском бульваре, "Афродита" – по улице Георгиева, "Южный" – по улице Чайковского, пешеходный фонтан на улице Панфиловцев и фонтан в Научном Городке.

О главных фонтанах Барнаула можно узнать в нашем проекте в Story Maps.