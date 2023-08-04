Какие функции нужны в современном телевизоре?

Сейчас в телевизорах есть возможность пользования интернетом, голосового управления и защита детей от взрослой информации

04 августа 2023, 17:00, ИА Амител LjN8KG7Er

Просмотр ТВ / Фото: lookstudio / Freepik

Телевизоры, по которым можно просматривать только стандартные каналы, уже мало кому интересны. Сегодня люди выбирают Smart TV (Смарт ТВ) и широкий набор функций. Без каких "дополнений" невозможно представить современную ТВ-технику, рассмотрим ниже. А если вас интересуют цены на телевизоры в разных магазинах, рекомендуем посетить портал PRICE (Прайс), на котором собраны актуальные данные о стоимости различной техники и приборов в тысячах торговых точек по всей стране.

Выход в интернет

В современных телевизорах доступна установка привычных браузеров, которые позволяют посещать любимые сайты, странички в соцсетях и прочее. Часто для управления достаточно стандартного пульта.

Безопасность детей

Трудно представить современную ТВ-технику без функции "родительский контроль". Такая опция позволяет устанавливать защитные пароли на те каналы, которые дети видеть не должны.

Голосовое управление

Виртуальный ассистент способен регулировать звук, искать нужные каналы, изменять настройки, а также делать многое другое, что раньше пользователь мог выполнить только при помощи пульта.

Доступ к контенту

Операционная система современного телевизора содержит множество приложений, доступных к установке. Среди них – онлайн-кинотеатры. Смотреть фильмы в них можно по подписке, но часть контента доступна бесплатно.

Доступ к играм

Некоторые телевизоры способны запускать игры без наличия консоли и прочих подобных устройств. Модели, подходящие для геймеров, оснащены экранами с улучшенным воспроизведением звука и "картинки", более быстрым откликом, а также прочими "фишками".

Подключение гаджетов

Использование сторонних гаджетов, например, беспроводной клавиатуры или bluetooth (блютус)-наушников делает использование телевизора более удобным, ведь пульта или голосовых помощников не всегда бывает достаточно. Для подключения устройств используется преимущественно беспроводной способ.

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