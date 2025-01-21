Какие изменения в законодательстве Алтайского края коснулись предпринимателей?
Нововведения вступили в силу с 1 января 2025 года
21 января 2025, 13:00, ИА Амител
С января 2025 года в силу вступили новеллы в сфере предпринимательства, налогов и трудовых отношений. Об этом сообщили в правительстве Алтайского края.
В крае продлили нулевую ставку для новых предпринимателей до 1 января 2027 года. Она распространяется на ИП, занятых в производственной, социальной и научной сферах, а также оказывающих бытовые услуги.
Изменения также коснулись закона "О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Алтайского края". Размеры потенциально возможного годового дохода снизили наполовину для ИП в следующих сферах:
- дошкольное и дополнительное образование;
- перевозки пассажиров автотранспортом.
Также выделена ставка для розничной торговли с использованием торговых автоматов.
С 1 января 2025 года в ряде муниципалитетов Алтайского края ввели туристический налог. Это обязательный платеж, который взимается за проживание в гостиницах. Его ставка будет расти на 1% ежегодно, и к 2029 году достигнет 5%. Полученными средствами муниципалитеты смогут распоряжаться самостоятельно.
Помимо этого, в крае установили коэффициент расчета стоимости патента для иностранных работников. Теперь налоговая нагрузка на иностранцев будет не ниже, чем средняя нагрузка россиян.
13:02:59 21-01-2025
Не каждый постоялец гостиницы- турист! Деби....ы!!!
16:56:23 21-01-2025
Ане хотят ли "мудрые вожди" края ввести нулевую ставку на кредиты для населения оказавшегося в тяжелой жизненной ситуации из-за каких либо природных катаклизмов, стихийных бедствий, пожаров, наводнений и тому подобного.