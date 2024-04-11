Какие ключевые свойства есть у стеновых блоков?

Рассказываем о видах материалов, ценах и функциональности

11 апреля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KVEQN

Дом. Стены. Строительство / Фото: "Главстройкомплект"

Блоки для строительства стен делят на две категории в зависимости от их функций. Материалы обладают повышенной прочностью и способны выдерживать негативное воздействие окружающей среды. Их укладку производят при помощи специальной сухой строительной клеевой смеси, которую можно купить почти на любом рынке или у крупных сетевиков в интернет-магазинах: "Леруа", "Касторама", "Главстройкомплект". Рассказываем об основных характеристиках блоков для строительства.

Виды блоков

Среди стеновых материалов можно выделить блоки из бетона и керамзитобетона. Их используют для создания внутренних разделений в зданиях. Материал включает в себя газобетон и керамику, отличаясь экономичностью и простотой установки. По сравнению с блоками для несущих конструкций, изделия более доступны по цене и популярны из-за более простого монтажа.

Дом. Строительство / Фото: "Главстройкомплект"

Цены

Цены на стеновые блоки, по данным сайта gipsoplita.ru *, обычно более доступны, чем на кирпич (примерно на 25-40%). Упрощенный процесс установки блоков ускоряет строительство и уменьшает потребность в связующих материалах, таких как клей или цемент.

Функциональность

Многофункциональность этого строительного материала позволяет строить здания любой конфигурации и габаритов. Кроме того, блоки для стен обладают плохой теплопередачей, что сокращает расходы на дополнительную теплоизоляцию.

Стеновые блоки удобны в обработке – их можно декорировать под кирпич, камень или покрывать штукатуркой. Они безвредны для природы, что подтверждено экологическими сертификатами.

Ключевые характеристики

При выборе материала для возведения стен важно учитывать несколько ключевых характеристик:

устойчивость к давлению (показывает, насколько хорошо блоки смогут выдержать вес);

коэффициент теплопередачи (говорит о способности стены передавать тепло);

плотность (высокая плотность обеспечивает повышенную прочность конструкции и ее способность передавать тепло);

морозостойкость, выраженная в числе циклов замораживания/оттаивания (определяет долговечность стен);

усадку (блоки из газобетона чаще подвержены этому процессу, в отличие от керамзитобетонных и керамических);

способность материала поглощать воду (у большинства стеновых блоков он невелик, что делает необходимым применение внешней отделки).

* gipsoplita.ru ("гипсоплита.ру")

ООО "ГЛАВСТРОЙКОМПЛЕКТ"

Реклама