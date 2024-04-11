Какие ключевые свойства есть у стеновых блоков?
Рассказываем о видах материалов, ценах и функциональности
11 апреля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KVEQN
Блоки для строительства стен делят на две категории в зависимости от их функций. Материалы обладают повышенной прочностью и способны выдерживать негативное воздействие окружающей среды. Их укладку производят при помощи специальной сухой строительной клеевой смеси, которую можно купить почти на любом рынке или у крупных сетевиков в интернет-магазинах: "Леруа", "Касторама", "Главстройкомплект". Рассказываем об основных характеристиках блоков для строительства.
Виды блоков
Среди стеновых материалов можно выделить блоки из бетона и керамзитобетона. Их используют для создания внутренних разделений в зданиях. Материал включает в себя газобетон и керамику, отличаясь экономичностью и простотой установки. По сравнению с блоками для несущих конструкций, изделия более доступны по цене и популярны из-за более простого монтажа.
Цены
Цены на стеновые блоки, по данным сайта gipsoplita.ru *, обычно более доступны, чем на кирпич (примерно на 25-40%). Упрощенный процесс установки блоков ускоряет строительство и уменьшает потребность в связующих материалах, таких как клей или цемент.
Функциональность
Многофункциональность этого строительного материала позволяет строить здания любой конфигурации и габаритов. Кроме того, блоки для стен обладают плохой теплопередачей, что сокращает расходы на дополнительную теплоизоляцию.
Стеновые блоки удобны в обработке – их можно декорировать под кирпич, камень или покрывать штукатуркой. Они безвредны для природы, что подтверждено экологическими сертификатами.
Ключевые характеристики
При выборе материала для возведения стен важно учитывать несколько ключевых характеристик:
- устойчивость к давлению (показывает, насколько хорошо блоки смогут выдержать вес);
- коэффициент теплопередачи (говорит о способности стены передавать тепло);
- плотность (высокая плотность обеспечивает повышенную прочность конструкции и ее способность передавать тепло);
- морозостойкость, выраженная в числе циклов замораживания/оттаивания (определяет долговечность стен);
- усадку (блоки из газобетона чаще подвержены этому процессу, в отличие от керамзитобетонных и керамических);
- способность материала поглощать воду (у большинства стеновых блоков он невелик, что делает необходимым применение внешней отделки).
* gipsoplita.ru ("гипсоплита.ру")
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