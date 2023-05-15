Программа включает множество событий с 15 по 26 мая

15 мая 2023, 11:40, ИА Амител

АГУ / Фото: пресс-служба вуза

Концерты, выставки, презентации и встречи выпускников разных поколений – в честь своего 50-летия Алтайский государственный университет запланировал масштабную праздничную программу. Первое мероприятие стартует уже в этот понедельник. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть.

15 мая, понедельник

В университете торжественно откроют обновлённую галерею ветеранов АлтГУ. Мероприятие состоится в фойе первого этажа корпуса на Димитрова, 66.

А следом распахнёт свои двери модернизированный музей истории АлтГУ им. В. И. Неверова в фойе второго этажа на Димитрова.

16 мая, вторник

В 12 часов откроется студенческая фотовыставка "Мой университет" в галерее Universum (Димитрова, 66).

В 18 часов барнаульцев ждут на юбилейный концерт капеллы АлтГУ в концертном зале корпуса "Д". На сцене прозвучат лучшие произведения из репертуара капеллы, а также выступят приглашённые коллективы города Барнаула и солисты. Вход свободный.

18 мая, четверг

В 14 часов подведут итоги спортивного года и наградят победителей и призёров Кубка ректора АлтГУ в университетском дворике, корпус "М" (Ленина, 61).

19 мая, пятница

Под открытым небом в уютном университетском дворике состоится концерт студенческих отрядов АлтГУ "50 лет в бойцовке". Начало в 17:00.

22 мая, понедельник

Состоится торжественное открытие юбилейной недели. Праздничная линейка пройдёт на площади перед корпусом "Д" (Димитрова, 66), 10:00-11:00.

Там же, в корпусе "Д", в 11:00 пройдёт торжественное открытие мемориальной доски в честь первого ректора АлтГУ В. И. Неверова.

В 12 часов – торжественное открытие галереи почёта АлтГУ в корпусе "Д" (Димитрова, 66).

В 15 часов гостей ждут на торжественное открытие выставки "АлтГУ – 50 лет: история, миссия, ценности" в сквере возле краевого театра Драмы имени Шукшина.

23 мая, вторник

Презентация юбилейных исторических изданий АлтГУ – корпус "Д", зал Учёного совета, 10:00-11:00.

24 мая, среда

Научно-практическая конференция "Молодые университеты", зал Учёного совета, Димитрова, 66, 11:00-17:00.

Выставка научных достижений и реализации программы "Приоритет 2030", фойе концертного зала, 11:00-17:00.

Выпуск и погашение юбилейной почтовой марки и почтового конверта, посвящённых 50-летию АлтГУ, концертный зал АлтГУ, корпус "Д" (Димитрова, 66), 13:45-14:00.

25 мая, четверг

Торжественное открытие галереи выпускников АлтГУ, главный корпус "М" (Ленина, 61), фойе первого этажа, 10:00-11:00.

Встреча выпускников АлтГУ 1978 года "С нас началась история", концертный зал АлтГУ, корпус "Д", 11:00-13:00.

Торжественное заседание Учёного совета, посвящённое 50-летию АлтГУ, пройдёт в Государственной филармонии (Ползунова, 35), 15:00-17:30. Там же в 18:00 начнётся торжественный приём участников заседания.

26 мая, пятница