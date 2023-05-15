Какие мероприятия пройдут в АлтГУ в честь юбилея
Программа включает множество событий с 15 по 26 мая
15 мая 2023, 11:40, ИА Амител
АГУ / Фото: пресс-служба вуза
Концерты, выставки, презентации и встречи выпускников разных поколений – в честь своего 50-летия Алтайский государственный университет запланировал масштабную праздничную программу. Первое мероприятие стартует уже в этот понедельник. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть.
15 мая, понедельник
- В университете торжественно откроют обновлённую галерею ветеранов АлтГУ. Мероприятие состоится в фойе первого этажа корпуса на Димитрова, 66.
- А следом распахнёт свои двери модернизированный музей истории АлтГУ им. В. И. Неверова в фойе второго этажа на Димитрова.
16 мая, вторник
- В 12 часов откроется студенческая фотовыставка "Мой университет" в галерее Universum (Димитрова, 66).
- В 18 часов барнаульцев ждут на юбилейный концерт капеллы АлтГУ в концертном зале корпуса "Д". На сцене прозвучат лучшие произведения из репертуара капеллы, а также выступят приглашённые коллективы города Барнаула и солисты. Вход свободный.
18 мая, четверг
- В 14 часов подведут итоги спортивного года и наградят победителей и призёров Кубка ректора АлтГУ в университетском дворике, корпус "М" (Ленина, 61).
19 мая, пятница
- Под открытым небом в уютном университетском дворике состоится концерт студенческих отрядов АлтГУ "50 лет в бойцовке". Начало в 17:00.
22 мая, понедельник
- Состоится торжественное открытие юбилейной недели. Праздничная линейка пройдёт на площади перед корпусом "Д" (Димитрова, 66), 10:00-11:00.
- Там же, в корпусе "Д", в 11:00 пройдёт торжественное открытие мемориальной доски в честь первого ректора АлтГУ В. И. Неверова.
- В 12 часов – торжественное открытие галереи почёта АлтГУ в корпусе "Д" (Димитрова, 66).
- В 15 часов гостей ждут на торжественное открытие выставки "АлтГУ – 50 лет: история, миссия, ценности" в сквере возле краевого театра Драмы имени Шукшина.
23 мая, вторник
- Презентация юбилейных исторических изданий АлтГУ – корпус "Д", зал Учёного совета, 10:00-11:00.
24 мая, среда
- Научно-практическая конференция "Молодые университеты", зал Учёного совета, Димитрова, 66, 11:00-17:00.
- Выставка научных достижений и реализации программы "Приоритет 2030", фойе концертного зала, 11:00-17:00.
- Выпуск и погашение юбилейной почтовой марки и почтового конверта, посвящённых 50-летию АлтГУ, концертный зал АлтГУ, корпус "Д" (Димитрова, 66), 13:45-14:00.
25 мая, четверг
- Торжественное открытие галереи выпускников АлтГУ, главный корпус "М" (Ленина, 61), фойе первого этажа, 10:00-11:00.
- Встреча выпускников АлтГУ 1978 года "С нас началась история", концертный зал АлтГУ, корпус "Д", 11:00-13:00.
- Торжественное заседание Учёного совета, посвящённое 50-летию АлтГУ, пройдёт в Государственной филармонии (Ползунова, 35), 15:00-17:30. Там же в 18:00 начнётся торжественный приём участников заседания.
26 мая, пятница
- Встреча поколений выпускников АлтГУ и праздничное шествие "Парад институтов" пройдут в "Титов-Арене" с 14:00 до 19:00.
- Молодёжная праздничная программа "Планета Университет" начнётся в 19:00 там же.
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