Какие милые фильмы стоит посмотреть на новогодних каникулах?

Amic.ru собрал пять милых фильмов, которые можно посмотреть на каникулах всей семьей

29 декабря 2024, 10:05, ИА Амител

Кадр из мультфильма "Дикий робот"/ Фото: film.ru

Новогодние каникулы – хороший повод, чтобы посмотреть новые фильмы или пересмотреть старые. Еще лучше – сделать это с родными и близкими. Amic.ru собрал пять милых фильмов, которые можно посмотреть на новогодних праздниках всей семьей, поднять себе настроение и даже немного погрустить.

"Чебурашка" (2023)

Режиссер: Дмитрий Дьяченко.

О чем фильм: В этом трогательном фильме мы встречаем Чебурашку – милого и добродушного существа, который падает с неба вместе с апельсинами. Чебурашка заводит настоящую дружбу с Геной, который здесь является человеком-садовником, а не крокодилом. Гена защищает чудо-зверя от богатой дамы со скверным характером. Эта дама желает заполучить зверька для своей избалованной внучки, а также пытается выведать секрет шоколада у дочери Геннадия, владеющей маленьким кондитерским магазином. "Чебурашка" – это самый кассовый российский фильм в истории и идеальное кино для семейного просмотра в новогодние праздники.

"Приключения Паддингтона" (2014)

Режиссер: Пол Кинг.

О чем фильм: Еще одна картина про пушистого зверя – "Приключения Паддингтона". Паддингтон – медвежонок из Перу, который приезжает в Лондон в поисках нового дома. Он находит приют у семьи Браун, и их жизнь наполняется забавными и трогательными моментами. Это фильм о дружбе и семье, который станет отличным выбором для уютного вечера. Недавно вышла уже третья лента о Паддингтоне, так что можно ознакомиться и с другими фильмами о медвежонке.

"Большой и добрый великан" (2016)

Режиссер: Стивен Спилберг

О чем фильм: "Большой и добрый великан" – это экранизация книги Роальда Даля. Фильм рассказывает о дружбе между девочкой Софи, которая не смогла заснуть до полуночи, и добрым великаном, коллекционирующим хорошие сны и раздающих их детям по ночам. Великан уносит Софи в страну великанов. А что случилось дальше, можно узнать, посмотрев ленту.

"Дикий робот" (2024 год)

Режиссер: Крис Сандерс.

О чем фильм: "Дикий робот" – самая свежая картина в этой подборке, один из лучших мультфильмов 2024 года. По сюжету робот-помощник попадает на необитаемый остров. Он пытается найти себе задание, изучает язык животных и начинает заботиться о маленьком гусенке, семью которого робот случайно раздавил. К роботу подбивается хитрый лис Финк, с которым никто не хочет дружить. Вместе они должны будут подружиться и воспитать гусенка. Мультфильм вышел трогательным и очень милым.

"Марли и я" (2008)

Режиссер: Дэвид Фрэнкел.

О чем фильм: Молодой журналист вместе со своей женой переезжает в другой город, где они находят новые места работы. Они собираются купить дом и родить детей, но сначала заводят собаку, которая становится членом их семьи и главным испытанием в жизни. Это легкое и милое кино, которое, правда, оставляет приятную грусть.