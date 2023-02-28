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Какие новые дорожные знаки появятся в России с 1 марта и как их читать?

В России вступают в силу поправки к правилам дорожного движения

28 февраля 2023, 06:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сразу несколько новых дорожных знаков появятся в России с 1 марта, а некоторые из уже действующих с первого дня весны немного поменяют свой внешний вид. Что это за нововведения, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Какие новые дорожные знаки появятся в России с 1 марта?

В ПДД появится ряд знаков и табличек. Один из них – "Движение автобусов запрещено". Визуально он будет представлять собой белый круг с изображением автобуса и красным обрамлением по периметру. Ожидается, что такие знаки установят в жилых и туристических местах. Его действие будет распространяться на все автобусы, за исключением школьных и маршрутных, сообщают "АвтоТонкости".

Также среди новых знаков появятся сразу два, которые коснутся электросамокатов, электровелосипедов, электроскейтбордов, моноколёс, гироскутеров, сегвеев и др. аналогичных устройств. Все они с первого дня весны официально будут относиться к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Для них вводятся знаки "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено" и "Лица, использующие средства индивидуальной мобильности", пишет Drom.ru.

Также в списке "новинок" – "Зарядка электромобилей" и "Парковка". Последний должен видоизмениться.

Как изменится знак "Парковка"?

У знака "Парковка" теперь будет две версии. Если парковка платная, к букве Р на синем фоне добавят монетки. Для указания на места для инвалидов к букве Р добавится изображение инвалида-колясочника.

Несколько вариаций в новых ПДД будет и у знака "Въезд запрещён". К примеру, он будет использоваться вместе со значком грузовика (въезд запрещён грузовым автомобилям с разрешённой максимальной массой более 3,5 тонны), красной звёздочкой (въезд запрещён в субботние, воскресные и праздничные дни) или обозначениями конкретных дат и времени суток, уточняет "Парламентская газета".

Комментарии 9

  • Если пишете об изменениях знаков,то печатайте и знаки! А в таком виде статья ни о чем!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • ничего сверх умного не придумали. и просить чтобы воткнули картинки знаков нет смысла, при условии, что знаешь ПДД. особенно про знак парковки. сейчас это знак 6.4. с табличкой 8.8. или 8.17. а решили, судя по написанному все в один знак слепешить. короче ничего интересного
    28 февраля, Гость   Ответить
  • когда коту делать нечего, он знаки перерисовывает, водительское удостоверение переделывает. паспорта еще никто не предложил переделать?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • ничего интересного
    28 февраля, Гость   Ответить
  • паспорта еще никто не предложил переделать?---не подсказывайте :)
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Паспорта постоянно предлагают переделать но пока откладывают. Ждите.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Ранее в СССР при изменениях заранее писалось в СМИ № постановления и пункты нормативного документа и как трактовать изменяемый пункт. Сейчас одни общие предложения без конкретики. Попробуйте купить ПДД с изменениями которые вступают завтра 1 марта. Так же зачем вводить новые категории (например А1) если при открытии А -А1 открывается автоматически. Впишите его в категорию А и все. Слишком много и часто не совсем логичных изменений.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Ранее в СССР--- и сейчас публикуют. просто не на АМИКе
    28 февраля, Гость   Ответить
  • А что так редко вводятся изменения в ПДД? Пора бы уже раз в неделю, например, в каждый понедельник.
    01 марта, Гость   Ответить
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