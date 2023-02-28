Какие новые дорожные знаки появятся в России с 1 марта и как их читать?

В России вступают в силу поправки к правилам дорожного движения

28 февраля 2023, 06:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сразу несколько новых дорожных знаков появятся в России с 1 марта, а некоторые из уже действующих с первого дня весны немного поменяют свой внешний вид. Что это за нововведения, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Какие новые дорожные знаки появятся в России с 1 марта?

В ПДД появится ряд знаков и табличек. Один из них – "Движение автобусов запрещено". Визуально он будет представлять собой белый круг с изображением автобуса и красным обрамлением по периметру. Ожидается, что такие знаки установят в жилых и туристических местах. Его действие будет распространяться на все автобусы, за исключением школьных и маршрутных, сообщают "АвтоТонкости".

Также среди новых знаков появятся сразу два, которые коснутся электросамокатов, электровелосипедов, электроскейтбордов, моноколёс, гироскутеров, сегвеев и др. аналогичных устройств. Все они с первого дня весны официально будут относиться к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Для них вводятся знаки "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено" и "Лица, использующие средства индивидуальной мобильности", пишет Drom.ru.

Также в списке "новинок" – "Зарядка электромобилей" и "Парковка". Последний должен видоизмениться.

Как изменится знак "Парковка"?

У знака "Парковка" теперь будет две версии. Если парковка платная, к букве Р на синем фоне добавят монетки. Для указания на места для инвалидов к букве Р добавится изображение инвалида-колясочника.

Несколько вариаций в новых ПДД будет и у знака "Въезд запрещён". К примеру, он будет использоваться вместе со значком грузовика (въезд запрещён грузовым автомобилям с разрешённой максимальной массой более 3,5 тонны), красной звёздочкой (въезд запрещён в субботние, воскресные и праздничные дни) или обозначениями конкретных дат и времени суток, уточняет "Парламентская газета".