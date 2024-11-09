Какие новые гаражи и склады планируют построить в Барнауле

Несколько проектов обсудили на заседании градсовета

09 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Несколько новых гаражей и складов планируют построить в ближайшее время в Барнауле. Проекты рассмотрели 7 ноября на очередном градсовете города. Рассказываем, какие из этих объектов понравились архитекторам, а по каким возникли вопросы.

Склад на проспекте Космонавтов, 30

Проект склада на проспекте Космонавтов, 30

Проект уже неоднократно пытались согласовать, но каждый раз неудачно. Теперь всем все понравилось. За разработку отвечала мастерская Владимира Золотова.

Согласно проекту, общая площадь здания составит 886 квадратных метров. Оно займет около 23% территории. Строение будут использовать для хранения материалов. В качестве дизайна выбран теплый – светло-зеленый – цвет. На участке предусмотрена парковка на 58 автомобилей.

Итог: проект согласован.

Гараж-склад по адресу улица Кулагина, 28г

Гараж-склад по адресу улица Кулагина, 28г

Объект хотят построить в промышленной зоне города. За разработку отвечала также мастерская Владимира Золотова. На участке планируется возвести здание площадью более 700 квадратных метров. Внутри разместится склад для хранения автомобилей, а также ремонтная мастерская. Собственник намерен в будущем благоустроить прилегающую территорию.

Итог: проект согласован.

Гараж в проезде Футбольном, 13

Гараж в проезде Футбольном, 13

Комплекс планируют возвести в пригороде Барнаула среди жилых домов. Гараж рассчитан на несколько автомобилей. Территорию здания хотят оградить специальным забором, который напоминает тюремный. Это, кстати, смутило членов градсовета. Также их не устроило, что отсутствуют пешеходные связи и в целом архитектура гаража.

Итог: проект в проезде Футбольном, 13, члены градсовета "отфутболили" и отправили на доработку.

Здание-склад на улице Эмилии Алексеевой, 2а/2

Здание-склад на улице Эмилии Алексеевой, 2а/2

Проект рассмотрели уже в третий раз. Ожидается, что в здании на Потоке разместится склад для хранения несгораемых материалов. На участке также построят парковку на три автомобиля. За разработку отвечала мастерская Владимира Золотова.

Итог: проект согласован.