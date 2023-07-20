Какие преимущества и недостатки есть у ипотеки
Этот способ кредитования выгоден тем, что уже сейчас позволяет получить собственное жилье, на которое пришлось бы копить очень много лет
20 июля 2023, 17:29, ИА Амител LjN8KQqzH
Ипотека – это долгосрочный кредитный продукт, который выдается физическим лицам на приобретение жилья или строительства дома с нуля. Срок варьируются от 10 до 30 лет. В отличие от других кредитных продуктов, по ипотеке предусмотрен более низкий процент. После полного погашения с объекта недвижимости снимается обременение банка, а собственником недвижимости клиент становится сразу же после проведения сделки и регистрации права собственности в Росреестре.
Преимущества и недостатки ипотеки
Ипотека может быть с фиксированной или переменной ставкой. Фиксированная ставка не меняется в течение всего периода действия кредитного договора, а переменная может меняться в зависимости от условий рынка. Это лишь одно из отличительных особенностей ипотечного кредита, поэтому важно заранее знать о его преимуществах и недостатках.
Начнем с плюсов:
- доступность для населения. С помощью ипотеки большинство людей могут приобрести собственное жилье, которое они не могли бы себе позволить без кредитных средств;
- возможность выгодного вложения средств. Если брать ипотеку на покупку квартиры с целью ее продажи в будущем, то это может стать выгодной инвестицией;
- поддержка от государства. Сегодня действуют различные программы с государственным субсидированием. В частности, ставка по семейной ипотеке составляет от 4,5%;
- ипотека получается дешевле любого другого вида кредита. Средний срок погашения ипотечного займа составляет 7-10 лет – за это время жилье дорожает в среднем на 30% (иногда и на 100%), т.е. сумма итоговой переплаты по кредиту компенсируется суммой удорожания жилья.
Недостаток же только один единственный. Поскольку ваша квартира или дом находятся в залоге у банка, при невозможности выплачивать ипотечный кредит вы рискуете потерять свое имущество.
Как получить ипотеку?
Чтобы взять ипотеку в Азиатско-Тихоокеанском банке, вам необходимо выбрать тип ипотечного займа и подать онлайн-заявку. После предварительного одобрения нужно собрать необходимый пакет документов, выбрать недвижимость и дождаться его согласования банком. После одобрения вам достаточно посетить ближайший офис и подписать все необходимые документы.
АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк"Реклама
08:31:39 21-07-2023
при капитализме - потерял работу и можешь попрощаться с квартирой