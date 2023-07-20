Этот способ кредитования выгоден тем, что уже сейчас позволяет получить собственное жилье, на которое пришлось бы копить очень много лет

20 июля 2023, 17:29, ИА Амител LjN8KQqzH

Ипотека / Фото: pressfoto / Freepik

Ипотека – это долгосрочный кредитный продукт, который выдается физическим лицам на приобретение жилья или строительства дома с нуля. Срок варьируются от 10 до 30 лет. В отличие от других кредитных продуктов, по ипотеке предусмотрен более низкий процент. После полного погашения с объекта недвижимости снимается обременение банка, а собственником недвижимости клиент становится сразу же после проведения сделки и регистрации права собственности в Росреестре.

Преимущества и недостатки ипотеки

Ипотека может быть с фиксированной или переменной ставкой. Фиксированная ставка не меняется в течение всего периода действия кредитного договора, а переменная может меняться в зависимости от условий рынка. Это лишь одно из отличительных особенностей ипотечного кредита, поэтому важно заранее знать о его преимуществах и недостатках.

Начнем с плюсов:

доступность для населения. С помощью ипотеки большинство людей могут приобрести собственное жилье, которое они не могли бы себе позволить без кредитных средств;

возможность выгодного вложения средств. Если брать ипотеку на покупку квартиры с целью ее продажи в будущем, то это может стать выгодной инвестицией;

поддержка от государства. Сегодня действуют различные программы с государственным субсидированием. В частности, ставка по семейной ипотеке составляет от 4,5%;

ипотека получается дешевле любого другого вида кредита. Средний срок погашения ипотечного займа составляет 7-10 лет – за это время жилье дорожает в среднем на 30% (иногда и на 100%), т.е. сумма итоговой переплаты по кредиту компенсируется суммой удорожания жилья.

Недостаток же только один единственный. Поскольку ваша квартира или дом находятся в залоге у банка, при невозможности выплачивать ипотечный кредит вы рискуете потерять свое имущество.

Как получить ипотеку?

Чтобы взять ипотеку в Азиатско-Тихоокеанском банке, вам необходимо выбрать тип ипотечного займа и подать онлайн-заявку. После предварительного одобрения нужно собрать необходимый пакет документов, выбрать недвижимость и дождаться его согласования банком. После одобрения вам достаточно посетить ближайший офис и подписать все необходимые документы.

АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк"

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