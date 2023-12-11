Какие профессии станут востребованы в будущем?
Список перспективных профессий
11 декабря 2023, 18:15, ИА Амител erid: LjN8KEBXm
Мы живем в динамично меняющемся мире. Технологические инновации и изменения в функционировании общества затрагивают очень многие аспекты повседневной жизни, включая, конечно, и профессиональную деятельность. Уже сегодня можно предсказать, что спрос на специалистов в определенных областях будет расти, в то время как другие профессии будут терять позиции.
Разработчик программного обеспечения
В его/ее профессиональные задачи входит не только написание кода (программирование), но и создание, тестирование и внедрение новых функциональных возможностей в области веб-приложений, мобильных приложений, веб-сайтов, специализированного программного обеспечения и других продуктов на заказ. Полностью независимый разработчик программного обеспечения должен свободно владеть языками программирования (например, C, Java, Python)* и иметь значительный опыт работы.
Аналитик больших данных и специалист по изучению данных
Эти профессии специализируются на рассмотрении, анализе и выводе заключений из больших объемов информации, собранной компанией. Другими словами, аналитик больших данных способен постичь, казалось бы, невозможное – очень большие массивы данных, чтобы предоставить ценную информацию своему клиенту или работодателю.
Специалист по электронной коммерции
Это человек, который занимается различными аспектами продажи услуг и товаров в интернете. В его основные обязанности обычно входит маркетинговая деятельность. Он отвечает за создание, внедрение и контроль стратегий по увеличению продаж.
Специалист по кибербезопасности
Специалист по кибербезопасности занимается проведением аудитов безопасности, проектированием и внедрением систем безопасности, решением текущих проблем кибербезопасности и созданием процедур и стандартов для других сотрудников. Иногда экспертам в этой области поручают проведение пентестов (испытание на проникновение), которые представляют собой организованные атаки на ИТ-инфраструктуру компании для обнаружения уязвимостей в системе безопасности.
Специалист по искусственному интеллекту (ИИ)
Специалисты по ИИ часто являются программистами, но не всегда. Математики, физики и другие умы также имеют шанс проявить себя в этой профессии. Ключевыми представляются знания языков программирования, вероятностного исчисления, статистики, принципов разработки и внедрения алгоритмов и технологий, связанных с большими данными.
*C ("Си"), Java ("Джава"), Python ("Пайтон")
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18:45:41 11-12-2023
Каменщики шоферы трактористы сварщики электрики всегда нужны а вот эта шушера это вопрос
23:35:15 11-12-2023
... (18:45:41 11-12-2023) Каменщики шоферы трактористы сварщики электрики всегда нужны... Сам ты шушера. Если мозгов нет, только руками и можешь работать.
12:26:08 12-12-2023
Гость (23:35:15 11-12-2023) Сам ты шушера. Если мозгов нет, только руками и можешь работ... Еще куча безмозглых отметились минусами :-D Сколько вас, завистников.
19:13:30 11-12-2023
Исходя из вышеописанного люди умеющие делать руками физически что то стоить будут дороже айтишников. Сегодня это уже отчётливо видно.
12:27:02 12-12-2023
Гость (19:13:30 11-12-2023) Исходя из вышеописанного люди умеющие делать руками физическ... Ага, конечно. Только сейчас айтишники получают выше 200 тыс.руб., а работающие руками... а сколько получаете?
15:06:12 12-12-2023
Гость (12:27:02 12-12-2023) Ага, конечно. Только сейчас айтишники получают выше 200 тыс.... Обиделись =) ну-ну, работайте дальше руками =)
19:29:12 11-12-2023
Сапёры и пехотинцы очень востребованы и ЗП от 204 тыров. Грех жаловаться
22:02:00 11-12-2023
Будущее сначала надо завоевать-отстоять.
10:06:15 12-12-2023
Что будут делать все эти специ ,когда прорвет канализацию,или отключат свет?
12:30:35 12-12-2023
Елена (10:06:15 12-12-2023) Что будут делать все эти специ ,когда прорвет канализацию,ил... Тебя позовем прочистить канализацию.
15:05:46 12-12-2023
Гость (12:30:35 12-12-2023) Тебя позовем прочистить канализацию. ... Не, реально, приходи. Что-то же ты должен уметь делать, раз на большее ума не хватает.
14:59:05 12-12-2023
Не о том мечтаете. У же сейчас проблема с учителями, я даже не про тех, что старой закалки. О тех можно уже не вспоминать. И очень плохо с врачами. Приехавших специалистов с монобровью не считаю.
16:07:00 12-12-2023
Гость (14:59:05 12-12-2023) Не о том мечтаете. У же сейчас проблема с учителями, я даже ... Так там уже Ии в помощь медикам разрабатывают, и уже пользуются и с учителями так же. Заменят ИИ, нейроситями, красота
17:13:31 12-12-2023
Гость (16:07:00 12-12-2023) Так там уже Ии в помощь медикам разрабатывают, и уже пользую... ИИ заменит всех, кто работает мозгами. Ау коллеги, нам недолго осталось, а сантехника даже робот из Бостон дайнэмикс не заменит в будущем, ну может пока, хотя не уверен.
21:01:32 12-12-2023
Думаю, UX/UI тоже будет востребованно в будущем
01:35:21 13-12-2023
Скоро ИИ целиком заменит человеческие мозги (а раньше интеллект был прерогативой человечества). Из этого следует - зачем вообще человек. Общество не сможет конкурировать с ИИ, т. к. он развивается как мозг ребёнка. А ребёнок имеет особенность вырастать и становиться самостоятельным, а следовательно не слушать своих создателей. Скоро нас ждёт общество одних программистов, но к сожалению на все земное население высокой зарплаты не хватит.
13:00:26 15-12-2023
Господи были бы ещё айти профи, все профи свалили давно, остались только те кого не взяли из за сомнительного профи.