Какие профессии станут востребованы в будущем?

Список перспективных профессий

11 декабря 2023, 18:15, ИА Амител erid: LjN8KEBXm

Искусственный интеллект / Фото: rawpixel.com / Freepik

Мы живем в динамично меняющемся мире. Технологические инновации и изменения в функционировании общества затрагивают очень многие аспекты повседневной жизни, включая, конечно, и профессиональную деятельность. Уже сегодня можно предсказать, что спрос на специалистов в определенных областях будет расти, в то время как другие профессии будут терять позиции.

Разработчик программного обеспечения

В его/ее профессиональные задачи входит не только написание кода (программирование), но и создание, тестирование и внедрение новых функциональных возможностей в области веб-приложений, мобильных приложений, веб-сайтов, специализированного программного обеспечения и других продуктов на заказ. Полностью независимый разработчик программного обеспечения должен свободно владеть языками программирования (например, C, Java, Python)* и иметь значительный опыт работы.

Аналитик больших данных и специалист по изучению данных

Эти профессии специализируются на рассмотрении, анализе и выводе заключений из больших объемов информации, собранной компанией. Другими словами, аналитик больших данных способен постичь, казалось бы, невозможное – очень большие массивы данных, чтобы предоставить ценную информацию своему клиенту или работодателю.

Специалист по электронной коммерции

Это человек, который занимается различными аспектами продажи услуг и товаров в интернете. В его основные обязанности обычно входит маркетинговая деятельность. Он отвечает за создание, внедрение и контроль стратегий по увеличению продаж.

Специалист по кибербезопасности

Специалист по кибербезопасности занимается проведением аудитов безопасности, проектированием и внедрением систем безопасности, решением текущих проблем кибербезопасности и созданием процедур и стандартов для других сотрудников. Иногда экспертам в этой области поручают проведение пентестов (испытание на проникновение), которые представляют собой организованные атаки на ИТ-инфраструктуру компании для обнаружения уязвимостей в системе безопасности.

Специалист по искусственному интеллекту (ИИ)

Специалисты по ИИ часто являются программистами, но не всегда. Математики, физики и другие умы также имеют шанс проявить себя в этой профессии. Ключевыми представляются знания языков программирования, вероятностного исчисления, статистики, принципов разработки и внедрения алгоритмов и технологий, связанных с большими данными.

*C ("Си"), Java ("Джава"), Python ("Пайтон")

ООО "Фикси"

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