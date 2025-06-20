Какие программы откроет Институт гуманитарных наук АлтГУ для абитуриентов в 2025 году?

Предусмотрены и курсы допобразования

20 июня 2025, 12:00, ИА Амител

Студенты / Фото: пресс-служба АлтГУ

С наступлением лета в вузах начинается активная подготовка к приемной кампании. Алтайский государственный университет предлагает большой выбор программ: от классических дисциплин до перспективных направлений на стыке гуманитарного образования, технологий и бизнеса. В этом году Институт гуманитарных наук готовит специалистов в области лингвистики, дизайна, психологии, рекламы и медиакоммуникаций. Сегодня здесь обучают около десяти тысяч студентов, среди которых победители и призеры олимпиад, высокобалльники, иностранцы, представители творческой молодежи и региональные предприниматели.

Какие программы предлагают абитуриентам?

Институт гуманитарных наук Алтайского государственного университета ежегодно открывает более 50 программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Среди них предусмотрены как очная, так и вечерняя и заочная формы обучения. В 2025 году в вузе ожидают увеличения числа бюджетных мест – около 900 абитуриентов смогут учиться бесплатно.

На направлениях подготовки бакалавриата и специалитета:

"Прикладная информатика" с профилем "Прикладная информатика в дизайне" – 65 бюджетных мест на очном обучении и 12 для заочников;

"Религиоведение, профиль "Управление в сфере национальных и государственно-конфессиональных отношений", 15 бюджетных мест;

"Социология" и "Социальная работа" – по 25 бюджетных мест на очном обучении. Заочно – 20 человек на бюджет;

"Искусство костюма и текстиля" и "Психология" – по 23 места на каждом из них. Формат обучения – очный.

Кроме того, популярностью пользуются такие программы, как "Лингвистика", "Клиническая психология", "Реклама и связи с общественностью", а также "Медиакоммуникации". Практические навыки создания медиапроектов студенты тренируют на площадках медиакомьюнити МедиаHub*. Пространство состоит из нескольких медиастудий нового поколения, современной техники для фото- и видеосъемки, системы для записи подкастов и многого другого. В сентябре 2023 года медиакомьюнити приобрело статус региональной площадки "Студенческого медиацентра Минобрнауки России".

Студенты / Фото: пресс-служба АлтГУ

Что нового в магистратуре?

В этом году университет открыл набор на магистерскую программу по журналистике с профилем "Цифровая журналистика". Программа нацелена на формирование профессиональных навыков в сфере диджитал-технологий, больших данных и искусственного интеллекта. Учиться бесплатно здесь смогут 16 человек.

Лидер по бюджетным местам в магистратуре – "Прикладная информатика" с профилем "Цифровой дизайн". На бюджет могут поступить 20 человек. Столько же бюджетных мест на "Педагогическом образовании" с профилем "Образовательное предпринимательство". По 15 бюджетных мест на программах:

"Психология";

"Филология";

"Лингвистика";

"Социология".

Кстати, "Социологию" с профилем "Цифровые методы анализа и визуализации данных в социальных исследованиях" вуз запустил совместно с Высшей школой экономики. Студенты этой программы получат сразу два диплома – от НИУ ВШЭ и Алтайского госуниверситета.

На направлении "Регионоведение России, "Региональное управление, межкультурное взаимодействие и международное сотрудничество России" 14 бюджетных мест.

Есть ли дополнительное образование?

Институт гуманитарных наук также предлагает различные программы дополнительного образования. Это повышение квалификации, профессиональная переподготовка, а также творческие занятия для детей и школьников. Здесь открыли академию непрерывного креативного образования Universum*, где предусмотрено около 20 образовательных программ по трем уровням обучения:

kids* – образовательные курсы для детей 4–6 лет, направленные на развитие креативных способностей;

junior* – программы для детей и подростков 7–17 лет, которые помогут освоить актуальные навыки и цифровые компетенции;

open* – включает авторские программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки от ученых и экспертов креативной индустрии.

Эти программы дают возможность как детям, так и взрослым расширить знания и навыки в различных областях, включая творческую индустрию и цифровые технологии.

*МедиаHub – ("МедиаХаб"); Universum – ("Универсум"); kids ("Кидс"); junior ("Джуниор"); open ("Оупен")