Какие программы откроет Институт гуманитарных наук АлтГУ для абитуриентов в 2025 году?
Предусмотрены и курсы допобразования
20 июня 2025, 12:00, ИА Амител
С наступлением лета в вузах начинается активная подготовка к приемной кампании. Алтайский государственный университет предлагает большой выбор программ: от классических дисциплин до перспективных направлений на стыке гуманитарного образования, технологий и бизнеса. В этом году Институт гуманитарных наук готовит специалистов в области лингвистики, дизайна, психологии, рекламы и медиакоммуникаций. Сегодня здесь обучают около десяти тысяч студентов, среди которых победители и призеры олимпиад, высокобалльники, иностранцы, представители творческой молодежи и региональные предприниматели.
Какие программы предлагают абитуриентам?
Институт гуманитарных наук Алтайского государственного университета ежегодно открывает более 50 программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Среди них предусмотрены как очная, так и вечерняя и заочная формы обучения. В 2025 году в вузе ожидают увеличения числа бюджетных мест – около 900 абитуриентов смогут учиться бесплатно.
На направлениях подготовки бакалавриата и специалитета:
- "Прикладная информатика" с профилем "Прикладная информатика в дизайне" – 65 бюджетных мест на очном обучении и 12 для заочников;
- "Религиоведение, профиль "Управление в сфере национальных и государственно-конфессиональных отношений", 15 бюджетных мест;
- "Социология" и "Социальная работа" – по 25 бюджетных мест на очном обучении. Заочно – 20 человек на бюджет;
- "Искусство костюма и текстиля" и "Психология" – по 23 места на каждом из них. Формат обучения – очный.
Кроме того, популярностью пользуются такие программы, как "Лингвистика", "Клиническая психология", "Реклама и связи с общественностью", а также "Медиакоммуникации". Практические навыки создания медиапроектов студенты тренируют на площадках медиакомьюнити МедиаHub*. Пространство состоит из нескольких медиастудий нового поколения, современной техники для фото- и видеосъемки, системы для записи подкастов и многого другого. В сентябре 2023 года медиакомьюнити приобрело статус региональной площадки "Студенческого медиацентра Минобрнауки России".
Что нового в магистратуре?
В этом году университет открыл набор на магистерскую программу по журналистике с профилем "Цифровая журналистика". Программа нацелена на формирование профессиональных навыков в сфере диджитал-технологий, больших данных и искусственного интеллекта. Учиться бесплатно здесь смогут 16 человек.
Лидер по бюджетным местам в магистратуре – "Прикладная информатика" с профилем "Цифровой дизайн". На бюджет могут поступить 20 человек. Столько же бюджетных мест на "Педагогическом образовании" с профилем "Образовательное предпринимательство". По 15 бюджетных мест на программах:
- "Психология";
- "Филология";
- "Лингвистика";
- "Социология".
Кстати, "Социологию" с профилем "Цифровые методы анализа и визуализации данных в социальных исследованиях" вуз запустил совместно с Высшей школой экономики. Студенты этой программы получат сразу два диплома – от НИУ ВШЭ и Алтайского госуниверситета.
На направлении "Регионоведение России, "Региональное управление, межкультурное взаимодействие и международное сотрудничество России" 14 бюджетных мест.
Есть ли дополнительное образование?
Институт гуманитарных наук также предлагает различные программы дополнительного образования. Это повышение квалификации, профессиональная переподготовка, а также творческие занятия для детей и школьников. Здесь открыли академию непрерывного креативного образования Universum*, где предусмотрено около 20 образовательных программ по трем уровням обучения:
- kids* – образовательные курсы для детей 4–6 лет, направленные на развитие креативных способностей;
- junior* – программы для детей и подростков 7–17 лет, которые помогут освоить актуальные навыки и цифровые компетенции;
- open* – включает авторские программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки от ученых и экспертов креативной индустрии.
Эти программы дают возможность как детям, так и взрослым расширить знания и навыки в различных областях, включая творческую индустрию и цифровые технологии.
*МедиаHub – ("МедиаХаб"); Universum – ("Универсум"); kids ("Кидс"); junior ("Джуниор"); open ("Оупен")
12:22:21 20-06-2025
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15:41:23 20-06-2025
дипломированный пользователь фотошопа - это круто, агу опускается на уровень полутеха