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Какие региональные дороги отремонтировали в Алтайском крае в 2024 году

Итоги нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в регионе

05 января 2025, 09:10, ИА Амител

Дорожный фонд Алтайского края в 2024 году составил около 22 миллиардов рублей. На эти средства удалось привести в порядок более 800 километров магистралей. В том числе часть работ проходила в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Рассказываем, какие самые важные трассы в регионе удалось сделать в 2024 году.

Барнаул Дорожный ремонт

Комментарии 4

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Гость

20:58:29 05-01-2025

. Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан. ... длина составляет 246 км. Отремонтировано 2,8 километров! Это один процент или арифметическая погрешность

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Гость

22:56:32 05-01-2025

Гость (20:58:29 05-01-2025) . Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Респуб... Ну там как бы не вся дорога в плохом состоянии. В августе там ездил. по сравнению с позапрошлогодним сентябрем стало немного лучше. Хотя согласен, что нет пределов совершенству.)

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Душнила

09:13:28 06-01-2025

Немного дорогах местного значения... Есть такая на ул. Энтузиастов в Барнауле. Починили участок в районе Индустриального РОВД - посыпали куриным пометом, хватило на три дня....

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Гость

12:58:51 07-01-2025

Живу на горе. Как не было дорог, так и нет их.

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