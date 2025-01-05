Какие региональные дороги отремонтировали в Алтайском крае в 2024 году

Итоги нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в регионе

05 января 2025, 09:10, ИА Амител

Дорожный фонд Алтайского края в 2024 году составил около 22 миллиардов рублей. На эти средства удалось привести в порядок более 800 километров магистралей. В том числе часть работ проходила в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Рассказываем, какие самые важные трассы в регионе удалось сделать в 2024 году.