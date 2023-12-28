Какие социальные вычеты в России можно будет оформить в беззаявительном порядке?
Упрощенный порядок позволит вернуть уплаченный налог без заполнения декларации и сбора подтверждающих документов
28 декабря 2023, 08:30, ИА Амител
С 1 января 2024 года в силу вступит закон, который позволит россиянам получать социальные налоговые вычеты в беззаявительном порядке: для этого даже не придется собирать чеки и заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ. За какие расходы можно будет проактивно вернуть уплаченный налог и что для этого потребуется, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Что нужно сделать, чтобы оформить социальный налоговый вычет в упрощенном порядке?
Если в 2024 году вы, например, будете за свой счет лечить зубы, оплачивать обучение (свое или ребенка) или посещать фитнес-центр, за все это можно будет оформить социальный налоговый вычет без заполнения декларации и сбора подтверждающих документов. Потребуется лишь написать заявление в произвольной форме на имя индивидуального предпринимателя или компании, которые оказали вам свои услуги.
А дальше они все сделают за вас: организация отправит подтверждающие документы в ИФНС и в личном кабинете плательщика отобразится налоговый вычет.
Когда так можно будет оформить налоговый вычет?
Новый порядок по социальному вычету будет применяться к расходам на социальные услуги, которые физлица будут оплачивать с 1 января 2024 года. Но впервые воспользоваться упрощенным вычетом можно будет в 2025 году.
А на что конкретно можно будет оформить вычеты в упрощенном порядке?
Оформить социальный налоговый вычет в России начиная с 2025 года можно будет по расходам на:
– обучение;
– лечение;
– фитнес;
– добровольное медстрахование;
– взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
Как уточняют в налоговой, на данный момент жители Алтайского края в упрощенном порядке могут получить инвестиционные налоговые вычеты и имущественные налоговые вычеты в связи с приобретением (строительством) жилья.
А правда, что размер социальных вычетов увеличат в 2024 году?
Да, с 1 января 2024 года социальные вычеты повысят, но не все. Это коснется только расходов за обучение и лечение. Так, вычет на обучение детей поднимут с 50 до 110 тыс. руб. на каждого ребенка, а вычет на свое лечение и обучение – с 120 до 150 тыс. руб.
10:44:21 28-12-2023
А на фитнес какой размер вычета? Неполная информация в статье!
10:59:16 28-12-2023
Гость (10:44:21 28-12-2023) А на фитнес какой размер вычета? Неполная информация в стать... А он не отдельной суммой, насколько я понимаю. То есть входит в нынешние 120 и будущие 150 000. Это общая сумма, с которой можно получить вычет на лечение (кроме дорогостоящего), фитнес и собственное обучение.
10:56:30 28-12-2023
Вот мед. центрам будет зашибись) Еще одного человека на эту работу нанимать? Эти ж возмещения срока не имеют, то есть весь год будут тянуться жаждущие получить вычет.
11:54:04 28-12-2023
Гость (10:56:30 28-12-2023) Вот мед. центрам будет зашибись) Еще одного человека на эту ... Только за предыдущие три года. Не путайте с вычетом на покупку жилья.
12:05:01 28-12-2023
Гость (11:54:04 28-12-2023) Только за предыдущие три года. Не путайте с вычетом на покуп... Я не это имею в виду. У деклараций 3НДФЛ лиц, которые обязаны их подавать, срок сдачи до 30 апреля. А те, кто из подает на возмещение, могут сдавать их в течение всего года. И соответственно заявления эти они тоже смогут ходить писать в течение всего года.