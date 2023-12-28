Упрощенный порядок позволит вернуть уплаченный налог без заполнения декларации и сбора подтверждающих документов

28 декабря 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: УФНС России по Алтайскому краю

С 1 января 2024 года в силу вступит закон, который позволит россиянам получать социальные налоговые вычеты в беззаявительном порядке: для этого даже не придется собирать чеки и заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ. За какие расходы можно будет проактивно вернуть уплаченный налог и что для этого потребуется, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что нужно сделать, чтобы оформить социальный налоговый вычет в упрощенном порядке?

Если в 2024 году вы, например, будете за свой счет лечить зубы, оплачивать обучение (свое или ребенка) или посещать фитнес-центр, за все это можно будет оформить социальный налоговый вычет без заполнения декларации и сбора подтверждающих документов. Потребуется лишь написать заявление в произвольной форме на имя индивидуального предпринимателя или компании, которые оказали вам свои услуги.

А дальше они все сделают за вас: организация отправит подтверждающие документы в ИФНС и в личном кабинете плательщика отобразится налоговый вычет.

Когда так можно будет оформить налоговый вычет?

Новый порядок по социальному вычету будет применяться к расходам на социальные услуги, которые физлица будут оплачивать с 1 января 2024 года. Но впервые воспользоваться упрощенным вычетом можно будет в 2025 году.

А на что конкретно можно будет оформить вычеты в упрощенном порядке?

Оформить социальный налоговый вычет в России начиная с 2025 года можно будет по расходам на:

– обучение;

– лечение;

– фитнес;

– добровольное медстрахование;

– взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.

Как уточняют в налоговой, на данный момент жители Алтайского края в упрощенном порядке могут получить инвестиционные налоговые вычеты и имущественные налоговые вычеты в связи с приобретением (строительством) жилья.

А правда, что размер социальных вычетов увеличат в 2024 году?

Да, с 1 января 2024 года социальные вычеты повысят, но не все. Это коснется только расходов за обучение и лечение. Так, вычет на обучение детей поднимут с 50 до 110 тыс. руб. на каждого ребенка, а вычет на свое лечение и обучение – с 120 до 150 тыс. руб.