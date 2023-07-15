Какие международные турниры по гребле пройдут в 2023 году в Барнауле и кто приедет?

Думаете, что ничего интересного там в этом году не будет? Ошибаетесь!

15 июля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Два крупных международных соревнования пройдут в 2023 году на барнаульском гребном канале. Участвовать в них планируют не только отечественные спортсмены, но и представители других стран. Сейчас объясним, как такое возможно.

Какие турниры пройдут по гребле в Барнауле?

В 2023 году на канале состоятся около 30 различных соревнований: в основном для юниоров. Как пояснил изданию "Алтайский спорт" председатель федерации гребли на байдарках и каноэ региона Юрий Шамков, два турнира будут иметь статус международного.

Так, например, в августе в шестой раз пройдут юношеские соревнования "Кубок памяти Константина Костенко". В них примут участие спортсмены из России, Узбекистана и других бывших советских республик.

А в сентябре в Барнауле пройдет турнир "Алтайская регата – Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко". В них примут участие около 400 спортсменов в трех дисциплинах: байдарки/каноэ, а также сапы и драконы. В байдарке и каноэ будет всего 36 участников уровня победителей и призеров чемпионатов мира. Ожидается визит спортсменов из 16 стран. В том числе из стран Азии и Латинской Америки. Ориентировочно турнир пройдет с 15 по 17 сентября.

По словам организаторов, "Алтайская регата" ничем не будет отличаться по организации от этапа Кубка мира, который прошел в мае 2021 года. Тогда правда уровень был более высоким: в Барнаул приехали около 150 спортсменов из 55 стран мира.

А что еще сделают на гребном канале?

Планируется возвести отель, кафе, бани с саунами, а также создать искусственный пруд для рыбалки. Для этих целей из краевого бюджета выделят около 60 млн рублей.