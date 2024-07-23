И сколько они стоят

23 июля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KTHrk

Санкт-Петербург. Нева / Фото: bearfotos on Freepik

Роскошные яхты, катера, корабли – ежедневно по Неве курсируют сотни разных судов. Экскурсии по водным артериям Северной столицы России популярны как среди местных жителей, так и среди гостей. В зависимости от пожеланий клиентов может быть организована увлекательная дневная или вечерняя прогулка на теплоходе СПб . О выборе маршрута и других важных моментах – ниже.

О разнообразии маршрутов

Большая часть экскурсионных туров включает вояж по рекам и каналам Петербурга (по Неве, Мойке, каналу Грибоедова, Фонтанке, Финскому заливу и т.д.). Примерная продолжительность большинства экскурсий составляет два-три часа.

Маршруты построены так, чтобы во время водной прогулки участники экскурсии могли осмотреть многие знаковые достопримечательности города, включая Дворцовый мост, Спас на Крови, Петропавловскую крепость, Аничков и Юсуповский дворцы, крейсер "Аврора", Медного всадника, "Чижика-Пыжика".

А еще туристам предлагают посмотреть на развод мостов, арендовать катер без капитана, совместить водную прогулку с празднованием важного события и многое другое. В зависимости от цели, можно арендовать как маломерное судно для двоих, так и целый теплоход с рестораном на борту и концертным сопровождением.

О ценах

Если речь идет об обычной обзорной экскурсии, ее стоимость составляет около 1-2 тысяч рублей с человека. Аренда катера для компании до 10 человек обойдется в 7-8 тысяч рублей за час. Условия отличаются в зависимости от типа судна, его вместимости, длительности аренды, наличия экскурсовода на борту и многих других факторов. Питание оплачивается отдельно. Чаще всего с собой можно взять еду и безалкогольные напитки.

Как правило, программа подбирается индивидуально, что позволяет организовать прогулку на выгодных и удобных условиях. Дети к поездке допускаются, но на некоторых судах действуют возрастные ограничения (3+).

Самый выгодный способ – покупка билета на экскурсию онлайн. Так можно заранее выбрать самую удобную точку отправления и прибытия, изучить маршрут, отзывы, фото и другую полезную информацию. Часто приобрести билет можно со скидкой, по специальному купону и т.д.

ООО "Спутник"

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