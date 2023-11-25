Каким ведомствам Виктор Томенко давал поручения во время прямой линии

Мы пересмотрели два часа трансляции и посчитали, сколько поручений и кому дал губернатор

25 ноября 2023, 10:30, ИА Амител

23 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообщался с жителями региона в формате прямой линии. Около 9,5 тысячи вопросов и обращений направили губернатору жители региона. За два часа прямой линии в формате онлайн губернатор успел ответить примерно на 30 вопросов и раздать поручения. Больше всего поручений получило Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края – четыре. По два – Министерство здравоохранения и Минсоцзащиты вместе с его главой Натальей Оськиной. Кто еще из чиновников услышал свое имя и ведомство в прямом эфире? Подробнее в инфографике.

Напомним, глава региона обсудил проблемы здравоохранения, общественного транспорта, экологии, ЖКХ, а также рассказал, как устраняют последствия урагана, обрушившегося на край 19 ноября. Больше информации в нашем сюжете "Прямая линия с Виктором Томенко – 2023".