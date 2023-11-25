Каким ведомствам Виктор Томенко давал поручения во время прямой линии
Мы пересмотрели два часа трансляции и посчитали, сколько поручений и кому дал губернатор
25 ноября 2023, 10:30, ИА Амител
23 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообщался с жителями региона в формате прямой линии. Около 9,5 тысячи вопросов и обращений направили губернатору жители региона. За два часа прямой линии в формате онлайн губернатор успел ответить примерно на 30 вопросов и раздать поручения. Больше всего поручений получило Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края – четыре. По два – Министерство здравоохранения и Минсоцзащиты вместе с его главой Натальей Оськиной. Кто еще из чиновников услышал свое имя и ведомство в прямом эфире? Подробнее в инфографике.
Напомним, глава региона обсудил проблемы здравоохранения, общественного транспорта, экологии, ЖКХ, а также рассказал, как устраняют последствия урагана, обрушившегося на край 19 ноября. Больше информации в нашем сюжете "Прямая линия с Виктором Томенко – 2023".
11:00:39 25-11-2023
Я думаю, повышение заработной платы в крае и доступное жилье(в том числе и съемное)- главные вопросы,которые волнуют жителей края. Возможно, я ошибаюсь)))
11:47:54 25-11-2023
успел ответить примерно на 30 вопросов и Количество поручений пересчитали,а вопросы- приблизительно? Ну вы и у....!!!!
11:52:52 25-11-2023
Если бы подчиненные губернатора работали по своему функциалу, то поручений не надо было давать.
04:42:28 26-11-2023
нет в крае Министерства строительств, транспорта и жкх, Минтранс отдельно