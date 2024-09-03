Какое есть оборудования для кухни ресторана и кафе и как его выбрать?
На что обратить внимание
03 сентября 2024, 17:10, ИА Амител erid: LjN8JxGP1
Список оборудования, необходимого для работы заведения общественного питания, зависит от его формата. Если речь идет о пиццерии или кондитерской, то не обойтись без тестомеса и печей, в кофейной нужна хорошая кофемашина, а мясной ресторан невозможно представить без гриля, мангала, конвекционных печей и т.д. Также оборудование для кухни ресторана или кафе подбирается с учетом производительности точки общественного питания, состава меню, площади кухни и ряда других дополнительных факторов.
Требования к кухонному оборудованию?
Чтобы профессиональное оборудование прослужило долго, оно должно соответствовать целому ряду критериев. Основные из них:
- длительный срок эксплуатации и гарантия;
- качественные и надежные материалы;
- соответствие стандартам и нормам, что подтверждается наличием сертификатов;
- произведено зарекомендовавшей себя компанией;
- удобство эксплуатации модели;
- многофункциональность и эргономичность.
Типы оборудования
Оборудование тепловой обработки
Основные виды теплового оборудования:
- плиты (электрические, газовые, индукционные);
- шкафы жарочные (многофункциональные устройства, совмещающие конвекцию, переработку и комбинированные режимы);
- пароконвектоматы;
- опциональное оборудование, предназначенное для приготовления конкретных блюд (чебуречницы, блинницы, рисоварки, тостеры и т.д.).
Сегодня большая часть видов техники многофункциональна, то есть она позволяет решать несколько задач одновременно.
Оборудование для нарезки
К этому виду относят слайсеры, аппараты для нарезки овощей, хлеба, колбасы, сыра и других продуктов, ломтерезки, тесторазделители, измельчители и прочее.
Холодильное оборудование
Это морозильные камеры, шкафы продуктовые, витрины, шкафы презентационные, холодильные камеры, столы кондитерские с охлаждением, льдогенераторы (обычно используются в барах).
Весовое оборудование
В ресторанах и кафе используются различные типы весов: складские, настольные электронные, платформенные электронные и другие.
Посудомоечное оборудование
Как правило, на кухнях кафе и ресторанов используются профессиональные модели посудомоечных машин. В отличие от бытовых, они не сливают воду сразу, а используют ее для последующих циклов. Так обеспечивается ощутимая экономия воды, бытовой химии и электроэнергии.
Барное и кофейное оборудование
Это аппараты для обработки кофейных зерен и приготовления напитков, миксер для коктейлей, соковыжималка, шоколадница, гранитор, фризер для мороженого, сокоохладитель.
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