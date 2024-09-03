Какое есть оборудования для кухни ресторана и кафе и как его выбрать?

На что обратить внимание

03 сентября 2024, 17:10, ИА Амител erid: LjN8JxGP1

Кухня ресторана. Повар / Фото: freepik

Список оборудования, необходимого для работы заведения общественного питания, зависит от его формата. Если речь идет о пиццерии или кондитерской, то не обойтись без тестомеса и печей, в кофейной нужна хорошая кофемашина, а мясной ресторан невозможно представить без гриля, мангала, конвекционных печей и т.д. Также оборудование для кухни ресторана или кафе подбирается с учетом производительности точки общественного питания, состава меню, площади кухни и ряда других дополнительных факторов.

Требования к кухонному оборудованию?

Чтобы профессиональное оборудование прослужило долго, оно должно соответствовать целому ряду критериев. Основные из них:

длительный срок эксплуатации и гарантия;

качественные и надежные материалы;

соответствие стандартам и нормам, что подтверждается наличием сертификатов;

произведено зарекомендовавшей себя компанией;

удобство эксплуатации модели;

многофункциональность и эргономичность.

Типы оборудования

Оборудование тепловой обработки

Основные виды теплового оборудования:

плиты (электрические, газовые, индукционные);

шкафы жарочные (многофункциональные устройства, совмещающие конвекцию, переработку и комбинированные режимы);

пароконвектоматы;

опциональное оборудование, предназначенное для приготовления конкретных блюд (чебуречницы, блинницы, рисоварки, тостеры и т.д.).

Сегодня большая часть видов техники многофункциональна, то есть она позволяет решать несколько задач одновременно.

Оборудование для нарезки

К этому виду относят слайсеры, аппараты для нарезки овощей, хлеба, колбасы, сыра и других продуктов, ломтерезки, тесторазделители, измельчители и прочее.

Холодильное оборудование

Это морозильные камеры, шкафы продуктовые, витрины, шкафы презентационные, холодильные камеры, столы кондитерские с охлаждением, льдогенераторы (обычно используются в барах).

Весовое оборудование

В ресторанах и кафе используются различные типы весов: складские, настольные электронные, платформенные электронные и другие.

Посудомоечное оборудование

Как правило, на кухнях кафе и ресторанов используются профессиональные модели посудомоечных машин. В отличие от бытовых, они не сливают воду сразу, а используют ее для последующих циклов. Так обеспечивается ощутимая экономия воды, бытовой химии и электроэнергии.

Барное и кофейное оборудование

Это аппараты для обработки кофейных зерен и приготовления напитков, миксер для коктейлей, соковыжималка, шоколадница, гранитор, фризер для мороженого, сокоохладитель.

Приобрести профессиональный инвентарь для поваров предлагает компания "Комплекс-Бар" . В ассортименте представлены сотни позиций от проверенных и надежных брендов.

ООО "КБ менеджмент и консалтинг"

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