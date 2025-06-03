Какое наказание грозит за езду по обочине в 2025 году?

Разбираемся, что такое обочина, кому по ней можно перемещаться, а кому нет и почему

03 июня 2025, 07:15, ИА Амител erid: 2W5zFJJ5E4p

Езда по обочине / Изображение сгенерировано DALL-E

Выезд на обочину, как правило, вынужденная мера, а вот "обочечники", которые таким образом пытаются проскочить пробку, не только нарушают правила дорожного движения, но и создают аварийные ситуации. Когда такие умники пытаются снова встроиться в ряд, пустить их назад готовы немногие. Что говорят о езде по обочине ПДД РФ, в каких случаях выехать на нее можно без последствий и какие штрафы грозят нарушителям в 2025 году, рассказываем в нашем материале.

Что такое обочина и чем она отличается от проезжей части?

Обочина – это часть дороги, которая примыкает к проезжей части. Обычно ее покрытие отличается от основного полотна: это может быть песок, гравий, грунт, поросший травой. А еще от основной дороги обочина может быть отделена разметкой (пункт 1.2 ПДД РФ).

По правилам дорожного движения использовать обочину могут:

пешеходы – если нет тротуара или специальной дорожки (п. 4.1 ПДД РФ);

велосипедисты – при отсутствии велодорожек или возможности двигаться по краю проезжей части (п. 24.2 ПДД РФ);

мопеды – если они не мешают пешеходам (п. 24.7 ПДД РФ);

гужевые повозки и верховые животные – при условии, что не создают помех другим (п. 25.2 ПДД РФ).

Также движение по обочине разрешено спецтехнике дорожно-коммунальных служб, автомобилям экстренных служб, грузовым транспортным средствам, которые доставляют грузы на объекты, расположенные непосредственно у обочин и к которым нет другого подъезда.

Для остальных участников движения, в том числе для автомобилей, движение по обочине запрещено и за езду по ней предусмотрены крупные штрафы. Но есть несколько исключений, отмечают в Госавтоинспекции.

В каких случаях автомобиль может выехать на обочину?

Выехать на обочину разрешается, если нужно экстренно остановиться из-за поломки или водитель почувствовал себя плохо.

Проезд по обочине также разрешен, если водитель планирует совершить разворот, а места для маневра недостаточно. Кроме того, на обочине можно сделать остановку, если это не противоречит знакам. При этом сплошную линию разметки, отделяющую обочину, пересекать можно.

Выезд на обочину, чтобы объехать пробку, пока остальные водители ждут в полосе, объективной причиной не считается.

Что грозит за езду по обочине?

Если водитель объезжал пробку по обочине в попутном направлении, ему грозит штраф в размере 2250 рублей (ст. 12.15 КоАП РФ). Выписать его может как камера, так и инспектор ДПС.

Если автомобиль двигался навстречу потоку, в лучшем случае дело закончится административным наказанием в размере 7500 рублей, в худшем – лишат права управления транспортным средством на срок до полугода. Если водитель второй раз за год попадется во время езды по левой обочине навстречу потоку, его могут лишить прав на один год (ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ). Если нарушение зафиксировано камерой, права останутся, но штраф 7500 рублей платить все равно придется.

За игнорирование дорожной разметки грозит штраф 750 рублей (ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ). Если водитель вместо обочины заехал на тротуар или газон, то заплатить придется 2000 рублей.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

Социальная реклама