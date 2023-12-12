Оборудование для реанимации – важнейшая составляющая технического оснащения любого медицинского учреждения

12 декабря 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KQUEL

Больница / Фото: Freepik

Современное оборудование для реанимации и интенсивной терапии – комплекс технических средств для оснащения палат, отделений реанимации или мобильных средств неотложной медицинской помощи. Это необходимо для мониторинга состояния пациента, а также восстановления основных параметров жизнедеятельности организма. Возможности медицинского оборудования для реанимации и интенсивной терапии определяются видом прибора.

Оборудование для реанимации и интенсивной терапии

В палате интенсивной терапии восстанавливают и поддерживают основные функции жизнедеятельности организма человека в ситуациях, угрожающих жизни. Оборудование для реанимации включает следующие технические приборы:

наркозно-дыхательная аппаратура (обеспечение нормальной дыхательной деятельности во время анестезии);

аппараты для искусственной вентиляции легких (приборы для принудительной подачи кислорода или специальных воздушных смесей в легкие пациента);

дефибрилляторы (предназначены для быстрого восстановления нормального ритма сердечной деятельности в случае внезапной остановки сердца);

кислородные концентраторы (приборы для устранения гипоксии);

инфузионные насосы (помпы для дозированного введения лекарственных растворов);

палатные мониторы пациента (контролируют ЧСС, ЭКГ, артериальное давление, температуру тела и т.д.);

специализированное неонатальное оборудование (для роддомов и детских больниц).

Модели отличаются техническими характеристиками, способами использования, мобильностью (представлены стационарные и портативные варианты), а также рядом других параметров.

Дополнительное оборудование

Помимо перечисленных выше видов медоборудования, в реанимационных палатах может использоваться и другое, например, рентген-аппараты, системы централизованной подачи газов, бронхоскопы и прочая аппаратура и инструменты. Обязательным является наличие функциональных кроватей, которые могут быть оборудованы противопролежневыми матрасами.

Современные палаты реанимации и интенсивной терапии становятся все более высокотехнологичными. В них появляются новые приборы, с помощью которых восстановление функций жизнеобеспечения происходит не только максимально эффективно, но и быстро.

Дистанционную продажу осуществляет ООО "Кислородная Империя", ОГРН 1086674003635, юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 8-23

ООО "Фикси"

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